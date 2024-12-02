Общество

Осенью в псковском перинатальном центре родились 12 пар двойняшек

751 ребенок родился этой осенью в Псковском клиническом перинатальном центре, сообщается в Telegram-канале председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко.

Она отметила, что количество мальчиков и девочек почти одинаковое: 376 и 375 соответственно.

«Кроме того, появление 12 пар двойняшек — это особая радость! Двойное счастье всегда вызывает улыбки и радость у родителей и родных. Такие события подчеркивают важность семейных ценностей и радость материнства. Поздравляю всех родителей с этим замечательным событием, а медицинский персонал перинатального центра — с успешной работой и высоким уровнем заботы о будущих мамах и их детях!» - подытожила Марина Гаращенко