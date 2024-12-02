Общество

Три пары двойняшек родились в ноябре в Псковской области

В ноябре 2024 года в Псковской области зарегистрировали рождение трёх пар двойняшек, в каждой из которых мальчик и девочка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Две пары двойняшек зарегистрированы в отделе ЗАГС города Пскова (Артём и Алина, Хусейнджон и Фотимахон) и одна пара двойняшек в отделе ЗАГС города Великие Луки (Дмитрий и Мария).

В ноябре месяце самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Иван, Максим, Егор, Илья, Александр, среди девочек – Анна, Есения, Ева, София, Злата, Мария.

В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным, стали Мирон, Платон, Климент, Давид, Ранис, Савва, Эмилия, Ника, Азалия, Доминика, Даяна, Виталина.

«Мы поздравляем все семьи, в которых на свет появились малыши, желаем новорожденным и их родителям мира, добра и процветания!» - выразили поздравления в комитете