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«Легкая кухня»: жареный сулугуни

«Лёгкая кухня» - это совместная рубрика Псковской Ленты Новостей и «Прасковьи Молочковой», в которой мы готовим быстрые и простые рецепты. В этом выпуске мы приготовили вкуснейшую закуску, которая подаётся во многих ресторанах и барах, но после этого рецепта вы будете есть её только дома. Наше блюдо сегодня — жаренный сулугуни.

Ингредиенты:

сыр сулугуни - 600 грамм;

яйца - 4 штуки;

пшеничная мука - 160 грамм;

панировочные сухари - 200 грамм;

растительное масло.

Рецепт

Заготавливаем три этапа для панировки сыра. Для этого в отдельную миску высыпаем муку, а в другую панировочные сухари.

Также в отдельную миску разбиваем яйца и взбиваем их до однородности.

Сулугуни нарезаем на одинаковые брусочки (толщиной примерно в 1-1,5 сантиметра).

Берём одну сырную палочку и приступает к её панировке. Окунаем сначала в муку, потом в яйцо, снова в муку и ещё раз в яйцо, а в конце обваливаем в панировочных сухарях. Такую процедуру проделываем со всеми брусочками.

На сковороду или в сотейник наливаем подсолнечное масло и разогреваем его несколько минут, чтобы получился домашний фритюр.

Далее в разогретое масло закидываем несколько сырных палочек и готовим их примерно 40 секунд.

Выкладываем палочки на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стекло масло и наслаждаемся очень вкусным сыром!