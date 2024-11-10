Общество

«Легкая кухня»: творожная запеканка с лимонной цедрой

Псковская Лента Новостей вместе с «Прасковьей Молочковой» запускает новую рубрику «Легкая кухня», в которой мы будем готовить быстро, просто, а главное — вкусно! Наше блюдо сегодня — творожная запеканка с лимонной цедрой.

Ингредиенты:

• творог - 500 грамм,

• куриные яйца - 3 штуки,

• сахар - 100 грамм,

• манка - 4 столовые ложки,

• лимонная цедра - 1-2 чайные ложки,

• растительное масло - 1 столовая ложка.

Рецепт:

1. Творог помещаем в подготовленную ёмкость и хорошо разминаем его.

2. В другую ёмкость разбиваем яйца и высыпаем к ним сахар.

3. Яйца с сахаром взбиваем в течение двух минут миксером (либо вилкой до появления пены).

4. В процессе взбивания постепенно добавляем манку и продолжаем взбивать, пока масса не станет пышной.

5. Далее натираем лимон на мелкой тёрке, чтобы получилась лимонная цедра.

6. Высыпаем цедру в творог.

7. В творог выливаем яичную массу с манкой и аккуратно перемешиваем (можно ещё раз всё вместе взбить миксером).

8. Сковороду хорошо смазываем растительным маслом.

9. Ставим на сильный огонь, накрываем сковороду крышкой и держим 30-40 секунд.

10. После ставим минимальный огонь, выливаем и выравниваем творожную массу.

11. Оставляем под крышкой на 30 минут.

12. В процессе приготовления запеканка может начать подниматься (вздуваться) в середине - это нормально! Когда снимите её с огня, она опустится.

13. Спустя полчаса выключаем огонь, снимем крышку и даём запеканке остыть. После этого переносим её на тарелку и наслаждаемся вкусом!