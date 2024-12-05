Общество

«Дневной дозор»: Как сократить нагрузку на школьников и учителей?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Как сократить нагрузку на школьников и учителей?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На протяжении последних десятилетий Минобрнауки постоянно ставит эксперименты над школьниками, изобретая для них новые предметы и внеурочные активности. Родители, педагоги и психологи бьют в колокола по поводу колоссальной нагрузки на учеников. Сегодня они, можно сказать, лишены детства. Практически все время уходит на учебу в школе и на выполнение домашнего задания, причем начиная с младших классов. А если ребенок посещает еще и какие-то кружки и секции, то о прогулках и отдыхе он может точно забыть (спасибо, что ночью хотя бы можно поспать). А потом добавляются ОГЭ, ЕГЭ и связанная с ними дополнительная нервотрепка, плюс репетиторы.

В советское время дети не знали, что такое репетиторы, и случаи их посещения были единичны на всю параллель. К ним ходили те, кто испытывал серьезные проблемы с успеваемостью, и те, кто готовился к поступлению в престижные столичные вузы уровня МГУ или МГИМО. А сегодня через институт репетиторства проходят практически все школьники. И есть тут некий парадокс. С одной стороны, у нас в стране бесплатное образование, гарантированное Конституцией, а с другой, родители вынуждены платить за репетиторов, чтобы они научили детей тому, что они не смогли усвоить в бесплатной школе. И еще момент: в школах не хватает учителей (в том числе и потому, что многие педагоги уволились и ушли в репетиторство). А на тех, кто остался в школе, ложится непомерная нагрузка. Многие учителя работают более чем на одну ставку плюс бесконечные отчеты, а традиционным способом «приятного» времяпрепровождения дома для них стала проверка домашних заданий. Своя семья и личная жизнь отходят на второй план.

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Неудивительно, что проблемой перегрузок, прежде всего учеников, озаботились на самом высшем уровне. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить этот вопрос с учителями, представителями родительского сообщества и профильного министерства, потому что в нынешних условиях у детей практически не остаётся времени и сил на увлечения и живое общение с друзьями. Постоянное усложнение учебной программы, перегруженное расписание — до восьми уроков в день, посещение факультативов, объём и сложность домашних заданий; подготовка к контрольным и ЕГЭ — все это неизбежно приводит к усталости от процесса обучения, к перманентному нервному напряжению и сказывается на состоянии здоровья.

Такая огромная нагрузка на школьников — это нормально? Без этого вообще никак в условиях современных реалий? Или действительно пора уже раскручивать механизм в обратную сторону и пощадить детей? За счет чего можно сократить нагрузку на школьников и учителей? Об этом — в программе «Дневной дозор».

«Смотрю на своих внуков, и мне за них больно — надо что-то пересматривать», - комментирует проблему директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. По его мнению, многие дети, кроме школы, умудряются посещать секции и кружки, но лишняя нагрузка их порабощает. А главный корень проблемы — в ОГЭ и ЕГЭ. Не было бы их — проблем было бы меньше, полагает Анатолий Мультах. И качество образования от этого не пострадало бы — ведь жили же мы как-то раньше без них.

«Нагрузка очень большая и не совсем понятная. Задают очень много домашних заданий. В наше время такого не было. По поводу репетиторов - ЕГЭ и ОГЭ привели к тому, что родителям приходится брать много репетиторов по различным предметам, потому что иначе ребенок не вытягивает, нагрузка очень большая. Снижение нагрузки, по-моему, уже веление времени. Тем более что я учился в другое время, и у нас не было ни ОГЭ, ни ЭГЭ, мы нормально готовились к выпускным экзаменам, и это не мешало нам поступать в вузы. Мое личное субъективное мнение: ни ЕГЭ, ни ОГЭ не являются на сегодняшний день нужными. Мы с ребятами достаточно много различных интересов имели, это нам не мешало. Нынешние дети тоже с удовольствием ходят и на спортивные различные кружки или секции, и к нам ходят с удовольствием. Но наличие огромного количества учебного материала, которое они должны осваивать в школе, особенно то, что он выдается как домашнее задание, не дает им возможности в полной мере участвовать как в спортивных секциях, так и у нас».

Между тем директор псковской гимназии №29 Елена Синева полагает, что повышение нагрузки на школьников продиктовано объективными причинами. Хотя, конечно, всему есть предел. Как вариант решения проблемы с нагрузкой можно было бы пересмотреть учебные планы, полагает директор гимназии.

«Сейчас совершенно объективные условия, потому что поток информации окутал вообще все сферы жизни общества, в частности образование. И ребенок должен ориентироваться в разных сферах, в разных науках и жизненных ситуациях. Поэтому и появляются новые предметы, и совершенно обоснованно. Организм и здоровье ребенка важнее всего. Возможно, как вариант - оптимизация некоторых предметов, где-то объединить их в один курс. Можно над этим подумать. Не буду сейчас рассказывать какой-то план работы, но такие идеи есть. Что касается нагрузки учителей, она сейчас регламентирована, и если у учителя возникает такое чувство, что он перегружен документально, то он может обратиться на "горячую линию" и комитета по образованию, и министерства просвещения. В моей организации таких обращений не было».

Узнав тему нашей сегодняшней дискуссии, детский омбудсмен Псковской области Наталия Соколова сразу же обратилась к своему детсовету и спросила у ребят, чувствуют ли они большую нагрузку в школе. Все, как один, ответили «да». А в чем это выражается, - в комментарии Наталии Соколовой.

«С одной стороны, мы понимаем, что существуют СанПиНы, нормативы, требования к образовательным организациям по организации учебного процесса, которые не позволяют перегружать детей, вводить их в стрессовое состояние, определяют регламенты и требования, которые должны соответствовать условиям сбережения здоровья ребенка. Несмотря на то, что как таковых жалоб по адресу уполномоченного со стороны родителей детей нет, при общении обычно старшеклассники и особенно одиннадцатиклассники сетуют на перегруженность проверочными работами. Говорят о том, что чем старше становятся, тем больше психологического дискомфорта. И иногда учителя перегружены, они вот эту свою эмоциональную перегрузку перекладывают на детей, предъявляя к ним повышенные требования. Особенно, когда ребенок уже определился, например, с теми экзаменами, которые он будет сдавать на ЕГЭ, к которым будет усердно готовиться. Бывает, педагоги других предметов, которые ребенок не сдает, не делают никаких поблажек, а точно также интенсивно требуют в равной мере с остальными ребятами. Дети в основном жалуются на психологическую перегрузку и на усталость от большого количества проверочных работ».

За плечами председателя областного профсоюза народного образования и науки Натальи Горбачевой почти 30-летний опыт работы учителем школы, а с 2003 года она отстаивает права педагогов на уровне профсоюзов. По ее словам, повышенная нагрузка на учителей во многом объясняется нехваткой педагогических кадров. И пока в школах не будет хватать учителей, те, кто остался, будут работать на износ, и какими-то полумерами этот вопрос не решить. Что же касается учеников, по мнению Натальи Горбачевой, нагрузку на них можно было бы сделать более сбалансированной, если бы внутри образовательных учреждений была согласованность действий. В этом плане было бы полезно вернуться к практике прежних лет, когда проводились совещания по параллелям, по предметам, где как раз и обсуждалось урегулирование нагрузки. Также Наталья Горбачева перечислила целый ряд конкретных мер, которые, на ее взгляд, помогли бы снизить нагрузку на детей.

«Что касается предметов, я все-таки убеждена, что домашнее задание не должно быть тупым, я бы сказала, повторением того, что проходили на уроке. Я видела, когда учителя давали 20 одинаковых примеров. Например, решить квадратное уравнение - совершенно стандартное, без изюминок. Ну и зачем это? К чему оно приведет, кроме как к утомлению? И задания. Я все-таки считаю, должны быть сокращены. Должны быть индивидуально дозированные. Кроме того, некоторые уроки, особенно по гуманитарным предметам, по биологии можно проводить на природе, с каким-то уклоном, чтобы была какая-то разгрузка. Затем надо обратить особое внимание на расписание. Когда говорят, что у меня сегодня физика, химия и математика. Зачем так делать? Контрольные работы, если они не согласованы, это только вред. Российские проверочные делаются в определенные дни, вся школа знает, и другие контрольные не должны проводиться. Не должно проводиться больше одной контрольной в неделю. Ну и перемены. Все-таки предусмотреть какие-то разгрузочные вещи в школе. Я думаю, школа должна это считать одним из важных пунктов. Или это перемены воздушные, то есть, чтобы ученики вышли. Необязательно всем скопом, как мы всех выведем? Но можно предусмотреть, чтобы дети подышали. Обязательно перерыв после серии уроков, потому что здоровье - самое главное, мы растим будущего человека. А сейчас его под руки водить и выводить из школы надо, потому что он падает в обморок. Обязательно, кстати, надо еще смотреть за питанием».

С тем, что нагрузка на школьников сейчас очень большая, не спорит и семейный психотерапевт Румия Калинина, но все эти разговоры, по ее мнению, можно убрать, предоставив ребенку право выбора. Есть дети, которые быстро со всем справляются и даже удивляются, о какой нагрузке вообще идет речь. А есть дети, которым трудно даются какие-то предметы. Значит, для них надо снижать нагрузку, больше разжевывать непонятный материал, отметила Румия Калинина и разъяснила, из-за чего на самом деле стрессуют школьники и чем им можно в такой ситуации помочь.

«Здесь, мне кажется, все-таки выход не в том, что тотально снижать. Наверное, надо просто, чтобы у детей был выбор. Если мы говорим о среднем звене, класса с седьмого, с восьмого, мне не интересна, условно, математика, но интересна биология. Значит, я могу меньше заниматься математикой и заниматься биологией. Это воспринимается так, что это нагрузка, и ему трудно учиться. Скорее всего, у него есть либо ощущение, что он недостаточно хорош, если он не очень здорово учится, либо, что я хороший, только когда у меня есть хорошие оценки. На консультациях я вижу этих подростков, которые учатся, возможно, без троек, но при этом они смертельно боятся, а вдруг они получат тройку. Вот это стресс. Я очень много учусь, я очень мало сплю, я не хожу гулять для того, чтобы не получать тройки. Сложности в учебе скорее влияют на восприятие себя. Когда у ребенка есть такие трудности, ему кажется, что надо слишком много учиться, а у него нет на это сил. Здесь нужно смотреть, а что есть у ребенка в жизни, кроме школы? Школа, она всего на девять лет. Школа дает нам знания по одиннадцати предметам. А жизнь гораздо шире, чем школьные знания. И поэтому даже если у ребенка что-то не получается или ничего не получается в школе, значит, родители должны позаботиться о том, чтобы у ребенка была та сфера, в которой он чувствует, что с ним все в порядке, он успешный, он все может, у него получается и так далее. И тогда уже не так страшно становится, даже если он не очень здорово успевает в школе».

«Такие занятые родители вроде меня, как правило, не следят за учебным процессом своих детей. Для этого есть бабушки и няни», признаётся многодетная мать и арбитражный управляющий Ульяна Михайлова. Она воспитала прекрасного старшего сына, который 24 года назад, в первом классе был почти круглым двоечником, поэтому с годами привыкла спокойно относиться к любым результатам своих детей в учебе, кроме «двойки». Но домашнее задание, которое ее дети приносят из школы, могло бы быть и поменьше, полагает Ульяна Михайлова. Также она высказалась за возвращение школьной «продленки».

«Считаю, что все поправимо в плане родительского участия, репетиторского участия в подготовке целевого характера для дальнейшей выбранной профессии и если, например, не срастается обучение до девятого класса, легко можно перескочить в среднее профессиональное образовательное учреждение. Я очень хорошо отношусь к этому уровню образования. Считаю, что именно они потом выравнивают попорченную психику детей и тех ребят, которых незаслуженно поставили в какие-то рамки или неправильным образом организовали в учебном процессе, выравнивают для дальнейшего успешного поступления в высшие учебные заведения. Сейчас учебный процесс построен таким образом, что учителя целый день только и делают, это задают домашнее задание. Или это неправильно организованный учебный процесс, или действительно глобальный подход, который наше государство считает правильным, совершенно не подходит ни родителям, ни детям. Поэтому, как мне кажется, надо развивать продленку. Я даже за то, чтобы она была платная. Мои дети ездят в "Просторию", мне надо автоняню нанимать, чтобы они туда прибыли, чтобы с ними там чуть-чуть поделали уроки и сделали им развитие. Зачем? Зачем я эти деньги отдаю частному сектору, если бы быдл комфортнее, чтобы с моими детьми за пределами учебного времени проводили подготовку домашнего задания в школе?».

Нагрузка на учеников и учителей сегодня действительно большая, и раскрутить маховик в обратную сторону было бы действительно полезно, полагает педагог и депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Мы хотим сохранить в системе образования почти все старое и добавить к нему почти все новое, что появляется в нашей жизни. Как следствие, объемы материала, который преподается в школах, за последние десятилетия увеличились в разы. Обостряется проблема за счет того, что и взрослые, и дети, по мнению Татьяны Пасман, не очень-то умеют работать и учиться. У них отсутствует навык научной организации труда. Чего уж говорить, если многие дети делают уроки в наушниках, а на заднем плане еще и работает телевизор. Информационный шум замедляет и усложняет процесс обучения, отмечает Татьяна Пасман. В том числе поэтому у детей и возникает ощущение перегруза. В числе мер по снижению нагрузки на школьников, которые зависят от государства, эксперт перечислила пересмотр образовательных стандартов, учебников и учебных пособий. Отдельно она назвала пункты, которые могли бы облегчить работу учителей.

«Подготовка учителей... Знаете, у нас на сегодня с этим огромные проблемы. У нас не хватает учителей, либо они, извините, бакалавры. Бакалавру, который даже не овладел до конца еще предметным, научным содержанием базовой науки, например, физики или истории, естественно, очень сложно преподать это все школьникам. Поэтому я считаю, что в школе должны работать педагоги после магистратуры. Конечно, реальная зарплата педагогов должна вырасти, это естественно позволит с одной стороны снять с них нагрузку, они будут брать меньше часов, так как повышенная реальная зарплата может привлечь кадры. Но реальная зарплата должна вырасти, а не зарплата за увеличенную нагрузку. Кроме того, естественно, если учителя будут проводить меньше голосовых занятий, то есть уроков, то будет меньше проблема профессионального выгорания. И последнее - это четкое определение функционала педагогов, потому что сегодня такое ощущение, что педагог отвечает за все, что происходит с ребенком от 7 до 18 лет. Любые его проблемы, в первую очередь, перевешиваются на учителя как виноватого. Мне кажется, здесь тоже нужно четко и внятно определить, что должен делать педагог, за что он может отвечать, а что все-таки является зоной ответственности других членов российского сообщества».

Никто из наших сегодняшних экспертов не сказал: «Ну что вы, зачем снижать нагрузку на учителей и школьников? Они и так почти ничего не делают». Отрицать тот факт, что в последние годы система образования стала более сложной и многозадачной, бессмысленно. Устают и дети, и учителя. На этом фоне так и хочется воззвать к Министерству образования: «горшочек, не вари», «хватит уже этих экспериментов над людьми», сдай назад! Похоже, на высшем уровне законодательной власти — в Госдуме — судя по заявлениям Вячеслава Володина, процесс прозрения уже начался.

Татьяна Иванова