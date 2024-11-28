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Общество

Внимание! Перегрузка

29.11.2024 17:32|ПсковКомментариев: 0

Проблемой учебных перегрузок озаботились на самом высшем уровне. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по просвещению обсудить этот вопрос с учителями, представителями родительского сообщества и профильного министерства, потому что «ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах». Касается ли эта общероссийская проблема псковских школьников, как оценивают уровень нагрузки учителя, родители и сами учащиеся, и как помочь им снизить уровень стресса, разбиралась Псковская Лента Новостей.

 

Пресс страха

У родителей псковских школьников мнения об учебной нагрузке детей разные - от «нагрузка адекватная» до «очень много задают».

«Мне кажется, что проблема именно в "задваивании-затраивании" материала», - говорит Екатерина У., мать псковского одиннадцатиклассника.

По ее словам, в выпускном классе все ходят к репетитору - «редко кто обходится без них». Кроме того, в школах учителя проводят дополнительные занятия по своим предметам бесплатно. «То есть все, что надо было проходить в течение средней школы, начинает бешеными темпами наверстываться», - считает женщина.

Что касается переутомления, то, по ее мнению, дело не в нагрузке учебной, а в психологическом давлении всего сразу: сдать ЕГЭ, поступить в универ (или не поступить и попасть в армию). «Это пресс страха "а что будет со мной дальше?". Но это все переживают, мне кажется», - говорит Екатерина.

Мама восьмиклассницы, Ирина М., тоже высказала мнение, что проблема не в нагрузке, а в неумении детей правильно организовывать свое время.

«Сейчас, когда дочке уже 14 лет, стало казаться, что нагрузка в школе вполне адекватная. Она успевает сделать все уроки вовремя, позаниматься с репетиторами и еще три раза в неделю ходить в театральную студию на занятия. На домашнее задание уходит где-то в среднем 3 часа», - рассказывает Ирина.

Но, по ее словам, это стало возможным только, когда дочь «стала взрослой и научилась планировать и распределять свое время»: «Раньше, особенно, когда была вторая смена в начальной школе, казалось, что задают нереально много. Некоторые уроки делали до глубокой ночи и с моей помощью. Единственное нарекание в настоящее время: очень часто, особенно в конце триместра, в день бывает по 2-3 контрольных или самостоятельных. Вот это тяжкий момент, подготовиться качественно ко всем трудновато».

Также Ирина отмечает, что в школе много «ненужного»: разные дополнительные тесты - типа финансовой грамотности и прочего, которые нужно зачем-то обязательно проходить.

«Конечно, дочка все равно утомляется. Вставать надо рано, уроки с 8.00, усталость и недосып накапливаются, в этот момент она обычно заболевает - реакция организма на усталость. Но тут уж ничего не изменишь, уроки позже из-за второй смены не начать», - добавляет мама школьницы.

Без фанатизма

Псковичка Оксана, мама одиннадцатиклассника, также рассказала, что ее почти взрослый сын «в течение недели тратит время только на письменные уроки, частично вообще делает их на переменах». «Мой сын делает большую часть домашки на выходных. Но у него достаточно плотный график - много дополнительных занятий, две спортсекции, курсы. Ещё есть друзья, с которыми тоже хочется провести время. Поэтому на школу тратится только необходимый минимум, без фанатизма», - рассказывает она.

«Если сравнивать с тем объемом домашки, который задавали мне, когда я училась в школе, то сейчас задают явно больше. Особенно мне странно видеть, когда во главу угла в школе ставят непрофильные предметы. Если ребёнок учится в гуманитарном лицее, то зачем с него требовать знание математики и физики на уровне участника олимпиад?» - отмечает Оксана.

Ее сын, ученик 11-го класса Артем, признается, что не переутомляется, потому что «иногда можно закрыть глаза на какие-то домашние задания». «Если выполнять все честно и так, как требуют учителя, - это нереально: и по времени, и физически, - считает он. - Потому что в школе вы учитесь условно 8 часов, потом 8 часов вы спите и еще 8 часов вы должны повторять домашнее задание».

Школьник также отмечает, что «большую часть школьной программы проходят не в классе, а дома». И из-за большого объема «домашки» страдает «внешкольная жизнь» детей, на которую просто нет времени.

«Кто не списывает - тому сложно»

О большой нагрузке, особенно на выпускные классы, говорят и педагоги. «Во-первых, объем материала очень большой, зачастую на одну тему дается один урок, а дальше - новая тема. И, если ученик тему усвоил плохо, ему приходится самостоятельно её изучать или брать репетитора. Дети часто, помимо чтения параграфа, смотрят видеоуроки», - говорит учитель-предметник одной из псковских школ Юлия С.

Во-вторых, по ее словам, получение высокой отметки требует качественной подготовки. И это не полчаса домашней работы. «Хотя Роспотребнадзор определил количество времени, которое должно затрачиваться на подготовку домашнего задания для каждого возраста, на 90 процентов это не соблюдается», - отмечает учитель.

Почти каждый день у школьников 7-11 классов по семь, а иногда и восемь уроков, а это рабочий день до 15.00-16.00 часов. После этого ещё и подготовиться надо к урокам, причём к пяти-шести. «Это тяжело, особенно когда в расписании стоят в один день геометрия, литература, биология, физика, история, английский», - говорит Юлия.

По ее словам, у многих детей, начиная с 7-8 класса, есть репетиторы. На занятия с ними требуется дополнительное время. Также школьники посещают дополнительные кружки и секции и зачастую оказываются дома часов в 19.00. «А ещё надо к пяти-шести урокам подготовиться. Когда? Ночью или рано утром, начиная часов с пяти», - добавляет педагог.

Юлия считает правильным то, что эту тему поднимают в Госдуме, но не ожидает изменений от этого. «Объем материала и количество уроков никто сокращать не будет. Часы внеурочной деятельности тоже не уберут. Требования и баллы для поступления в вуз тоже никто не снизит, они только растут. Дети сами находят выход из сложившейся ситуации. Кто умеет (а таких большинство), просто учатся списывать, а кто не умеет - тому очень сложно», - уверена она.

По мнению педагога, немного облегчить детям жизнь помогло бы распространение на всю страну практики, которая есть в Москве, когда выпускники 11 класса со второго полугодия занимаются только профильными предметами. «Это немного снизит нагрузку на выпускника», - считает она.

Высокую учебную нагрузку на старшеклассников отмечают и специалисты-психологи. «Старшеклассники готовятся к экзаменам, часто участвуют в дополнительных подготовительных курсах, занимаются с репетиторами. Дополнительно они испытывают тревогу за будущее, высокие требования окружающих: родителей, педагогов», - сообщает Ксения Рябова, педагог-психолог Псковского педагогического комплекса.

По ее словам, учеников надо поддерживать, ободрять. Но, зная об этом, нередко в реальной жизни многие педагоги пользуются именно мотивацией через страх - запугивают неуспехом на экзамене.

«Жизнь должна быть в радость»

Впрочем, педагог-психолог напоминает, что, несмотря на то, что в младших классах и среднем звене учебная нагрузка меньше, родителям и учителям нужно быть внимательным к своим детям.

«В младших классах учебная нагрузка обычно самая низкая в сравнении с другими уровнями. Основное внимание уделяется базовым навыкам, таким как чтение, математика, основам общения и взаимодействия в школьной среде. Но даже у детей начальных классов домашние задания иногда занимают много времени, особенно у тех, кто очень ответственный, обязательный, старается соответствовать ожиданиям родителей.

Есть дети, которые уже в начальной школе измождены учебной нагрузкой. Родители должны адекватно оценивать ресурсы своих детей, быть к ним внимательными. Не перегружать дополнительными занятиями в кружках и секциях. Жизнь детям должна быть в радость», - говорит Ксения Рябова.

В средней школе учебная нагрузка объективно увеличивается, так как учащиеся начинают изучать более сложные предметы, получать более объемные домашние задания. «Дополнительная нагрузка связана и с увеличением числа контрольных, проверочных работ, что может привести к перенапряжению, а затем к срывам, резкому снижению учебной мотивации», - предупреждает она.

И тут нелишней будет помощь психолога или просто заботливого родителя. «Снижение уровня стресса и нагрузки от контрольных и экзаменов может быть достигнуто с помощью различных методов. Но, если стресс становится чрезмерным, возможно, стоит обратиться к специалисту. Здоровье всегда должно быть на первом месте», - отмечает специалист.

Как снизить стресс?
Планирование и организация: Создайте график подготовки к экзаменам, распределите темы на определенные дни и выделяйте время для перерывов.
Техники релаксации: Занимайтесь медитацией, йогой или глубоким дыханием. Эти практики помогают снизить уровень тревожности и улучшают концентрацию.
Физическая активность: Регулярные физические упражнения помогают разгрузить нервную систему и повысить уровень эндорфинов, что способствует улучшению настроения.
Здоровый сон: Обратите внимание на режим сна. Достаточный отдых важен для концентрации и запоминания информации.
Правильное питание: Сбалансированная диета, богатая витаминами и минералами, способствует улучшению общего самочувствия.
Поддержка со стороны друзей и семьи: Обсуждение своих переживаний с близкими может помочь снизить уровень стресса.
Позитивное мышление: Работайте над формированием положительного отношения к экзаменам. Постарайтесь воспринимать их как возможность проявить свои знания, а не как угрозу.

«Очень важно понимать, что каждый ребенок особенный. У каждого свой характер, индивидуальные возможности и способности. И только мы, взрослые, можем помочь детям. Научить справляться с трудностями, мы же уже умеем это», - отмечает Ксения Рябова.

Школьникам действительно нужна помощь в получении знаний, преодолении стресса и высокой нагрузки. Если учебные программы и объемы домашних заданий будут пересмотрены на уровне профильных министерств и ведомств - прекрасно. Но и педагоги на местах, и тем более родители, тоже не должны забывать, что любая нагрузка должна быть посильной и не требовать от детей невозможного. Вспомните себя в их возрасте.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой

Теги: #школа #нагрузка
Источник: Псковская Лента Новостей
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