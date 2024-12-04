Общество

День добровольца в России отмечают 5 декабря

Ежегодно 5 декабря в России отмечается День добровольца (волонтёра), установленный указом президента РФ № 572 от 27 ноября 2017 года.

Изображение: комитет по молодежной политике Псковской области

История добровольческого (волонтёрского) движения в России началась в Древней Руси, когда благотворительность и взаимопомощь были распространены благодаря общинной жизни и вере. Благотворительность стала характерной чертой высших сословий, которые финансировали общественно значимые проекты. Фраза «всем миром» означала готовность помогать как в личных, так и в социальных вопросах.

В конце 19 века появились попечительские организации для бедных, которые финансировались за счёт пожертвований и добровольцев. Понятие «доброволец» стало синонимом патриотизма, когда граждане добровольно отправлялись на фронт.

В советский период добровольцы активно участвовали в «стройках века», в строительстве государства, руководствуясь верой в справедливость и чувством долга, пишет calend.ru.

Сегодня волонтёрское движение основано на добровольном безвозмездном участии граждан в социально значимых проектах и является важной частью гражданского общества.

Напомним, в Пскове запланирован целый ряд мероприятий, посвящённых поддержке добровольцев и их деятельности.