Общество

Кого накажут за пропаганду чайлдфри, рассказал эксперт

За распространение информации или совершение публичных действий, направленных на формирование привлекательности отказа от деторождения, будет грозить штраф до пяти миллионов рублей. Закон о запрете пропаганды чайлдфри вступает в силу 4 декабря. Но четких критериев, по которым ту или иную информацию будут считать запрещенной к распространению, до сих пор нет — их только прорабатывают, сообщили в Роскомнадзоре. Опрошенные эксперты при этом рекомендовали пользователям проверить свои соцсети на предмет наличия контента, который теперь под запретом — нарваться на штраф можно даже из-за старых постов.​

Распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе в России теперь под запретом. Законопроект в сентябре внесла большая группа сенаторов и депутатов во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Президент Владимир Путин подписал принятый закон, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях, вводящие штрафы за пропаганду чайлдфри, 23 ноября. Таким образом, документы вступают в силу 4 декабря 2024 года.

Владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. Если такую информацию вовремя не удалят, то интернет-страницу заблокируют. Как, например, это происходит в случае с продвижением идей ЛГБТ*, смены пола, рекламы VPN и другой информации, распространение которой в России запрещено.

Чтобы принять решение о блокировке, Роскомнадзор руководствуется утвержденными критериями. В настоящее время критерии находятся на стадии разработки, сообщили в ведомстве. Предложения в соответствующие формулировки от авторов законопроекта и заинтересованных ведомств до настоящего времени не поступали, отметили в Роскомнадзоре.

«После определения органа, уполномоченного на принятие решений об отнесении данного вида информации к запрещенной, будет принят приказ этого органа, утверждающий критерии, — добавили в ведомстве. — Принятию указанных нормативных правовых актов предшествует согласование заинтересованными органами и общественное обсуждение».

Критерии отнесения информации к пропаганде отказа от деторождения находятся на этапе проработки, сообщила нашему изданию член Комитета Госдумы по просвещению Эльвира Аиткулова. По ее словам, исходя из текста закона и содержания поправок в КоАП, под пропагандой будут понимать:

информацию, направленную на убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения, оправдывающую отказ от деторождения;

информацию о преимуществе отказа от деторождения над рождением детей, а также обосновывающую такие преимущества;

информацию, направленную на формирование искаженного либо отрицательного образа беременности, материнства, отцовства и детства;

информацию, направленную на формирование положительного отношения к бездетности.

Под запрет не попадет информация о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия — целибата и связанном с ними отказе от деторождения, если такие действия «основаны на внутренних установлениях централизованных религиозных организаций», заключила Эльвира Аиткулова.

Закон вступил в силу, а значит, правоохранители могут начать выписывать штрафы за пропаганду чайлдфри хоть сейчас, даже в отсутствие утвержденных критериев. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Наталья Глебова. «Штрафовать будут как тех, кто высказывается, так и тех, кто размещает и распространяет информацию — это владельцы СМИ, соцсетей и мессенджеров, рекламодатели, администраторы любых площадок и сайтов», — объяснила эксперт.

Ответственность будет наступать с 16 лет, штраф для людей составит от 50 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 тысяч до 800 тысяч рублей, для компаний — от 800 тысяч до 5 миллионов рублей либо приостановление работы на срок до 90 суток. Протоколы смогут выписать как полицейские, так и должностные лица Роскомнадзора, пишет «Парламентская газета».

«Если у человека остались старые посты в соцсетях, фото или видеоинформация, которую могут посчитать пропагандой чайлдфри, то ему могут выписать штраф», — обратила внимание Наталья Глебова. Она рекомендовала пользователям проверить свои личные страницы, чтобы с 4 декабря не стать правонарушителем.

Если говорить о пропаганде как понятии, то под ней понимают распространение взглядов, фактов, аргументов, слухов или заведомо ложных сведений с целью формирования нужного общественного мнения и манипулирования общественным сознанием. Как объяснила руководитель службы психолого-педагогической помощи Любовь Ивашиненко, пропаганда предполагает избирательное преподнесение фактов, аргументов или символики, возможное искажение фактов или их умалчивание, либо прямую ложь и отвлечение внимания для достижения максимального эффекта.

«С точки зрения психологии желание родить ребенка (или не родить) относится к смысловой и ценностной сфере личности, — сказала специалист. — Пропаганда чайлдфри, если таковая имеется, должна быть направлена на изменение системы ценностей и смыслов человека. При этом, если мы говорим о здоровой осознанной личности, то изменить эту структуру, особенно путем внешнего воздействия, не так просто».

Формирование ценностей и смыслов начинается у человека примерно с трех лет, добавила Ивашиненко. Наиболее важным в этом процессе считается подростковый период — именно поэтому ряд ограничений на распространение информации касается именно детей и подростков.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России