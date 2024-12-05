Общество

Школьников в Красногородске познакомили с миром дебатов

Дебаты на тему: «Живая елка лучше, чем искусственная» провели для школьников в поселке Красногородск. С миром дебатов учащихся познакомили благодаря работе команды Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил куратор Молодежного парламента, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

Фото здесь и далее: Виктор Остренко

Парламентарий напомнил, что уже четыре года действует региональная Лига дебатов «Истина», которая собирает на своих площадках юных эрудитов. На сегодняшний день лига объединяет 18 районов области, а также города Псков и Великие Луки. «С каждым годом к ним присоединяются новые команды, что свидетельствует о растущем интересе к дебатам среди молодежи», - заметил Виктор Остренко.

На первом тренировочном заседании обсуждалась новогодняя тема: «Живая елка лучше, чем искусственная». Как отметил депутат, никто не остался равнодушным, накал споров был на высоте. В итоге с небольшим отрывом победу одержала команда Красногородской средней школы.

«Хочется сказать огромное спасибо советникам директоров по воспитанию за подготовку команд, надеюсь, что они продолжат играть в дебаты и мы увидимся на других площадках! Наша команда с нетерпением ждет старта пятого сезона Лиги дебатов "Истина". Скоро начнутся соревнования на муниципальных этапах», - добавил Виктор Остренко.

Напомним, Лигу дебатов «Истина», разработанную Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, презентовали в Республике Карелия на заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Псковский проект заинтересовал представителей соседних регионов как одна из практик, которую можно масштабировать на весь Северо-Запад.