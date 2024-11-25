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Общество

Виктор Остренко о планах масштабировать Лигу дебатов «Истина» на регионы СЗФО

26.11.2024 09:51|ПсковКомментариев: 0

Лигу дебатов «Истина», разработанную Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, презентовали в Республике Карелия на заседании Совета молодёжных парламентов при Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Псковский проект заинтересовал представителей соседних регионов как одна из практик, которую можно масштабировать на весь Северо-Запад.

Лига дебатов «Истина» — что это за площадка? Какие навыки там можно получить и кому они будут полезны? Как Лига дебатов «Истина» может объединить Молодежные парламенты при ПАСЗР? На эти вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил куратор Молодежного парламента, вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко. 

 

- Лигу дебатов «Истина» рекомендовали масштабировать на регионы СЗФО, как вы считаете, в чем преимущества такого псковского проекта? 

- Современный мир строится на коммуникациях, поэтому владение навыками ведения публичных дискуссий существенно помогает чувствовать себя уверенно в нем. И хотя идея организации состязаний в формате дебатов не нова, мы с ребятами Молодежного парламента создали систему на региональном уровне и назвали её Лига дебатов «Истина». Лига делится на муниципальный и региональный этапы, на каждом из них выявляются победители, а в финале определяется чемпион. Такую систему игр мы предложили к реализации Молодёжным парламентам и в других регионах Северо-Запада, чтобы создать единые стандарты для организации и проведения. В итоге мы хотим, чтобы лучшие команды наших регионов поучаствовали в состязаниях между собой, а для этого всем вместе создать межрегиональную площадку Суперкубка Лиги дебатов. 

- Почему Лигу дебатов «Истина» нужно двигать в массы? 

- Этот проект себя уже зарекомендовал в нашем регионе, и поверьте, он важен не только для детей, но и для взрослых. Мы сами благодаря таким проектам, того не замечая, многому учимся и начинаем понимать. Происходит это, потому что искусственно созданная игровая ситуация - это настоящий тренинг, позволяющий отработать свои навыки коммуникации и увидеть, как это делают ребята.

- Как пришла идея такого формата, откуда черпали вдохновение? 

- Идея была сгенерирована на одном из первых наших выездных установочных семинаров для членов Молодежного парламента. Но идея, как вы понимаете, ничего не значит, если она не доходит до реализации. Поэтому началась кропотливая работа, которая в итоге позволила объединить 120 команд. Мы считаем это успехом и поэтому можем делится с коллегами из других регионов нашим успешным опытом. Очень рассчитываем, что инициатива будет поддержана и мы встретимся на Суперкубке.

Беседовала Анастасия Мишуковская

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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