Общество

Муниципальные форумы классных руководителей пройдут в Псковской области

В 2025 году в Псковской области планируется проведение муниципальных форумов классных руководителей. Об этом сообщила руководитель областного института повышения квалификации работников образования, член Общественной палаты региона Екатерина Гончарова в ходе круглого стола в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По её словам, все участники первого Форума классных руководителей, который состоялся в Великих Луках, остались в полном восторге. При этом туда попали далеко не все классные руководители Псковской области, в связи с чем на следующий год исполнительный директор ФКР Александра Поблинкова предложила формат, который уже практикуется в других регионах, когда форумы проводятся несколько раз в год на муниципальном уровне для создания максимального охвата.

«Я думаю, что комитет по образованию Псковской области на следующий год может согласовать по инициативе педагогов такие форматы, когда в муниципалитетах в течение года будут проведены несколько форумов классных руководителей», - отметила Екатерина Гончарова.

Она поблагодарила профильный комитет за возможность реализации данного проекта на площадке в Великих Луках, принимающую сторону в лице управления образования города и всей команды школы № 6, где проходил Форум классных руководителей, а также советников по воспитанию и всех участников мероприятия.

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Напомним, первый Форум классных руководителей Псковской области состоялся в Великих Луках 29 ноября и собрал более 200 педагогов из муниципальных образований региона, а также ведущих экспертов в области педагогики и воспитания. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы работы в современной школе, поделились передовыми практиками и узнали о возможностях проявить себя и повысить квалификацию.