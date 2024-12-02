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Общество

Быть классным

02.12.2024 16:26|ПсковКомментариев: 1

В Великих Луках состоялся первый Форум классных руководителей Псковской области. 29 ноября на площадке средней общеобразовательной школы №6 им. Героя Советского Союза А. В. Попова собрались более 200 учителей-наставников из муниципальных образований региона, а также ведущих экспертов в области педагогики и воспитания. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы работы в современной школе, поделились передовыми практиками и узнали о возможностях проявить себя и повысить квалификацию. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: Псковский областной институт повышения квалификации работников образования

Для обмена опытом

Федеральный Форум классных руководителей уже на протяжении четырёх лет проходит в Москве и объединяет сотни школьных педагогов и кураторов групп учреждений среднего профессионального образования. Выездные мероприятия ФКР проводятся и в регионах, но в Псковской области подобная встреча состоялась впервые. «Сегодня нам предстоит общение в разных форматах, будут и доклады, в которых приглашенные гости расскажут что-то полезное, важное и нужное, о нововведениях, тенденциях, трендах в сфере образования и воспитания. Будет практическая часть, в ходе которой вы поделитесь своим опытом. Псковская область достаточно большая, и часто классный руководитель в городе Великие Луки может совершенно не знать, чем занимаются его коллеги в Пскове. Сегодня у вас есть возможность пообщаться со своими коллегами и узнать что-то интересное из их практики, что можно взять себе на вооружение. У каждого, кто работает в школе, есть свои ноу-хау, различные формы и методы воспитания детей разного возраста, уникальные технологии. Сегодняшнее мероприятие поспособствует развитию сообщества классных руководителей региона во благо российского образования», - поприветствовала собравшихся исполнительный директор Форума классных руководителей Александра Поблинкова.

Также к участникам форума обратилась заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая. «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить актуальные вопросы воспитания и развития учащихся, поделиться опытом, наметить новые горизонты в нашей очень важной работе. Профессия классного руководителя - одна из самых ответственных и значимых в системе образования. Вы помощники, наставники и друзья детей, вы формируете их мировоззрение, помогаете им найти свой путь в жизни, поддерживаете в сложные моменты. Ваша работа выходит далеко за рамки учебного процесса, затрагивает самые важные аспекты жизни подрастающего поколения. В современном мире роль классного руководителя становится все более значимой. Вам приходится решать сложные задачи, адаптироваться к новым вызовам, искать новые подходы в воспитании и образовании детей. И вы успешно справляетесь с этими задачами, проявляя высокий профессионализм, терпение и бесконечную любовь к своему делу», - зачитала она приветственный адрес от имени председателя областного комитета по образованию Андрея Ермакова. Татьяна Лозницкая выразила надежду, что форум поспособствует установлению новых профессиональных контактов, станет источником вдохновения, и пожелала педагогам плодотворной работы, интересных дискуссий и взаимовыгодного сотрудничества.

От лица руководства Великих Лук участников поприветствовала заместитель начальника управления образования администрации города Инна Репях. «Инициатива проведения подобных форумов принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, и это свидетельствует о том, что данные мероприятия имеют особый статус и значимость. За время своего существования форумы стали эффективной коммуникационной площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов педагогики. Наш мир стремительно меняется, и педагоги должны следить за современными тенденциями и вызовами, уметь оперативно реагировать на них, чтобы обеспечить подрастающему поколению достойное образование и правильное воспитание в духе исконных ценностей нашего Отечества, патриотизма, преданности Родине. На классных руководителей в большей степени возложена ответственность за нравственное, духовное и патриотическое воспитание учеников, развитие их морально-волевых качеств, характера, стремления к саморазвитию, умения справляться с трудностями. Уверена, что форум станет не только платформой для обмена опытом, поиска общих решений по самым актуальным вопросам педагогики, но и будет способствовать укреплению сообщества классных руководителей региона и развитию образовательной системы в целом», - отметила она.

С тёплыми словами к преподавательскому составу обратился епископ Невельский и Великолукский Сергий: «Это самое главное и, можно сказать, святое дело, которое делают преподаватели, воспитатели подрастающего поколения. Сегодня нужно искать новые пути и подходы к вызовам современного времени. Советское образование было лучшим в мире, оттуда и теперь нужно брать всё самое нужное и полезное, чтобы воспитать гражданина и достойного человека. Коммерческий подход к образованию не даёт никакой пользы. Учитель - прежде всего воспитатель. Я до сих пор помню всех своих учителей и преподавателей, все они были преданы своему делу, любили своих учеников, были вторыми родителями. Надеюсь, большинство из вас такие же, любят тех, кого учат, воспитывают, стараются привить все самое лучшее, чистое и светлое».

Проявить себя

После приветственной части к микрофону вернулась исполнительный директор ФКР, чтобы познакомить участников пленарного заседания с проектами, позволяющими учителям проявить себя, способствующими развитию педагогов и учащихся. Александра Поблинкова заметила, что возможностей для педагогов в России очень много, и каждый год появляются всё новые форумы, образовательные программы, конкурсы, премии. Есть мероприятия, которые помогают развивать профессиональные качества внутри своего предмета или в сфере классного руководства, направленные на развитие гибких навыков или расширение кругозора, а также позволяющие стать частью сообщества.

Самый статусный и известный профессиональный проект - конкурс «Учитель года России», довольно непростой для участников, требующий полной самоотдачи. С 2023 года проводится конкурс «Первый учитель» для педагогов начальных классов, он появился по инициативе участницы сообщества ФКР. Преподаватели вузов, СПО, педагоги общего, дошкольного и дополнительного образования принимают участие в конкурсе «Воспитать человека», в ходе которого выявляются эффективные практики воспитания. Лучшие советники директоров по воспитанию становятся лауреатами Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Конкурс «Флагманы образования» - для тех, кто хочет строить административную карьеру, «Мастер года» - для работников системы среднего профессионального образования, «Знание. Премия» - для просветителей.

Кроме того, учителя из всех российских регионов могут побороться за звание лучших в телешоу «Классная тема!», в Псковской области уже есть финалист и полуфиналист проекта.

Реализуется «Мастерская новых медиа», которая совместно с ФКР разработала курс по медиаграмотности для педагогов. Ещё один бесплатный образовательный проект - конкурс «ТопБЛОГ» для тех, кто хочет создавать качественный и полезный контент в социальных сетях. «Лига вожатых», «Орлята России», «Навигаторы детства» - в стране есть масса проектов, которые позволяют педагогам прокачать свои компетенции, проявить потенциал и получить заслуженное признание.

Основные бенефициары подобных конкурсов - Российское общество «Знание», «Россия - страна возможностей» и Министерство просвещения, напомнила Александра Поблинкова. Она подчеркнула, что при выборе проекта, в котором педагог намерен участвовать, важно обращать внимание на статус организаторов, грамотно заполнять заявки и внимательно изучать требования к конкурсантам.

Также спикер познакомила участников форума с функционалом ФКР, который является большой педагогической семьей, насчитывающей более 200 тысяч «родственников» со всей страны. Это большое и дружное сообщество учителей России, «дом» которого - в сообществе в соцсети «ВКонтакте». Они общаются, делятся опытом, занимаются творчеством, участвуют и побеждают в различных конкурсах, а также сами их придумывают. Есть и те, кто развивает административную карьеру, становится депутатами, советниками министров, директорами школ, доверенными лицами президента - всё это на благо образования.

«Сообщество ФКР - это семья, и всем вновь прибывшим: добро пожаловать. В этом году в регионах состоялось уже 58 форумов классных руководителей, их инициаторами становятся сами участники. Значит, такой формат общения востребован у педагогов», - заметила Александра Поблинкова.

Универсальные солдаты

Форум продолжился знакомством с различными образовательными платформами и современными сервисами, которые могут пригодиться учителям и учащимся. Федеральный эксперт рассказала педагогам, где они могут черпать полезный контент, представила образовательные инструменты холдинга VK, которые плотно вошли в жизнь детей и взрослых.

Также перед собравшимися выступила руководитель центра методической поддержки издательства «Просвещение», которое выступает партнёром ФКР с первых лет его существования, Екатерина Анашкина. «В этом году мы вместе проехали всю страну. Я поражена уникальной атмосфере, которую создает эта дружная команда, заряду энергии, творчества, идей, вдохновения. Когда вы объединяетесь, можете создавать уникальные вещи», - обратилась она к педагогам. Екатерина Анашкина заметила, что мероприятие в Великих Луках для неё особенное, так как она является выпускницей исторического факультета ПсковГУ и рада повидаться со своими сокурсниками.

В рамках форума спикер познакомила коллег с цифровыми сервисами издательства «Просвещение», помогающими планировать воспитательную работу, рассказала об учебных пособиях и изданиях, которые можно использовать во внеурочной деятельности, представила серию литературы и обучающий курс, предназначенные для родителей. Псковские учителя узнали, как стать автором «Просвещения», о возможности поделиться своими педагогическими практиками и получить методическую поддержку коллег из других регионов.

Во второй половине дня работали 10 тематических секций, посвященные различным направлениям воспитательной работы. Одним из ключевых мероприятий стал мастер-класс федерального эксперта Елены Кириной - специалиста по методическому сопровождению отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Росдетцентр» (Курская область). Она прочитала лекцию и провела практикум по теме «Новая философия воспитания: время быть вместе».

«Мы с вами те самые универсальные солдаты, которые и фуэте исполняют, и хоровод заводят, и казачка танцуют, а если повезет, становимся инструктором бальных танцев, который наслаждается тем, как выстроил систему», - беседа началась с разговора о способах выстраивания взаимодействия с родителями.

Елена Кирина подчеркнула, что самое главное в данной работе - общаться так, чтобы к вам прислушивались. Для этого важно понимать, какой тип родителя перед вами: «вертолет», «танк», «гоночная машина», «скорый поезд» или «трехколесный велосипед». Данную типологию разработала Александра Фокина - доцент кафедры возрастной психологии МГППУ. В портрете каждого типа она перечисляет сильные и слабые стороны, а также предлагает рекомендации, как общаться без конфликтов.

В ходе полуторачасового мастер-класса педагоги узнали, как обеспечить индивидуальный подход к каждому, каких вопросов стоит избегать, с кем лучше не спорить, а также разобрали конкретные кейсы из жизни.

Тем временем, в соседней аудитории обсуждали командную работу в профильных классах, которых в Псковской области открыто немало. К примеру, в Великих Луках в этом году появился Кикоинский класс в Инженерно-экономическом лицее. Проект ориентирован на воспитание у детей исследовательской культуры и любви к наукам. «Кикоинский» компонент естественно-научного профиля реализуется в рамках внеурочной деятельности.

Об особенностях проекта слушателям рассказала заместитель директора лицея по учебно-воспитательной работе, учитель истории Алёна Васильева. Также она подробно остановилась на взаимодействии учреждения с местными предприятиями, помогающими закупать современное инженерное оборудование, поделилась планами по созданию новых образовательных пространств и доложила о реализации существующих проектов, в том числе в системе дополнительного образования. Педагог напомнила, что лицей в этом году получил статус региональной инновационной площадки, и пригласила коллег к сотрудничеству.

«Мы будем рады поделиться своими практиками и перенять лучшие у вас, внедрить в свою деятельность ваши предложения, а также выступить организованной площадкой для взаимодействия. Оснащение, которое получил новый лицей, в регионе представлено в единичных экземплярах, мы готовы и хотим дружить», - добавила Алёна Васильева.

Не менее оживлённая и плодотворная работа шла на других секциях. Татьяна Власова из ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания» поговорила с псковскими педагогами о профилактике девиантного поведения у детей. Обсуждались темы внедрения проекта «Разговоры о важном», военно-спортивной подготовки, гражданско-патриотического воспитания, формирования духовно-нравственных ценностей, воспитания детей с ОВЗ и персонально-ориентированного подхода. Педагоги делились своими наработками, черпали знания у коллег, вдохновляли друг друга на новые свершения, предлагали, обсуждали, спорили и, тем самым, обогащали свой опыт.

Форум стал ярким событием в жизни классных руководителей, которые приехали со всей Псковской области. Каждый из них увёз домой что-то полезное для своего профессионального и личностного развития, и впоследствии применит это в педагогическом процессе на благо учащихся. А семья ФКР в этот день стала ещё больше и дружнее.

Ульяна Лаблюк

Теги: #школа #ПОИПКРО #образование #учитель #педагоги
Источник: Псковская Лента Новостей
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