Общество

Суд признал законным требование демонтировать в Пскове вывеску «Красное&Белое»

Арбитражный суд Псковской области не удовлетворил иск ООО «Бета-М» о признании незаконным постановления администрации города Пскова о демонтаже вывески с надписью «Красное&Белое». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе суда.

Изображение: krasnoeibeloe.ru

Согласно отзыву администрации города Пскова на исковое заявление, контрольное управление выявило самовольно размещённую вывеску и панель-кронштейн, которые не соответствовали согласованному эскизу. Общество было предупреждено о необходимости привести вывеску в соответствие с дизайн-кодом, однако этого не сделало. В результате было вынесено оспариваемое постановление.

Администрация полагает, что срок оспаривания ненормативного правового акта обществом пропущен.

Напомним, 6 мая администрация города Пскова вынесла постановление о демонтаже вывески с текстом «Красное&Белое» и панели - кронштейна, принадлежащих ООО «Бета-М», по адресу: Псков, улица Труда, дом №47. Позднее «Красное&Белое» оспаривало постановление о демонтаже.