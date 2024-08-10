Общество

«Красное&Белое» оспаривает постановление администрации Пскова о демонтаже вывески

«Красное&Белое» оспаривает постановление администрации города Пскова о демонтаже вывески. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение: krasnoeibeloe.ru

Администрация города Пскова 6 мая вынесла постановление о демонтаже вывески с текстом «Красное&Белое» и панели - кронштейна, принадлежащих ООО «Бета-М», по адресу: Псков, улица Труда, дом №47.

«Общество, полагая, что данным постановлением нарушены его права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности на размещение информационной вывески, согласованной с уполномоченным органом, обратилось в Арбитражный суд Псковской области с заявлением об оспаривании ненормативного правового акта незаконным», - рассказали в суде.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 5 сентября.

Ранее сообщалось, что дизайн-код, касающийся внешнего облика нестационарных торговых объектов, готовятся принять в Пскове.

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Дизайн-код начал применяться с 2021 года в Пскове по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова. Тогда произведена замена вывесок и других информационных конструкций в исторической части города, после чего дизайн-код распространили на всю территорию областной столицы. Затем положительный опыт был масштабирован на все муниципальные образования Псковской области.