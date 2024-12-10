Общество

Андрей Турчак выразил соболезнования родным и близким Валерия Павлова

Глубокие соболезнования родным и близким, коллегам и соратникам почетного гражданина Пскова, заслуженного работника культуры РФ, председателя Общественной палаты Псковской области нескольких созывов, экс-директора театра Валерия Павлова выразил глава Республики Алтай, экс-губернатор Псковской области

Андрей Турчак.

«Имя Валерия Федоровича связано с его активной общественной деятельностью в Псковской области. Он – автор книг и научных публикаций о жизни выдающихся земляков, об истории псковского театра, который успешно возглавлял много лет. Вся его деятельность была направлена на созидание и стремление развивать культуру и общественные отношения родной области. Валерия Федоровича запомнят верным другом и человеком, который пользовался большим авторитетом среди коллег и всех жителей Псковской области. Это невосполнимая утрата. Примите слова поддержки и искрение соболезнования», - сказал Андрей Турчак.

Напомним, гражданская панихида и прощание с Валерием Павловым состоятся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 13 декабря в 10.00.

Отпевание пройдет в Пскове храме Сергия с Залужья (улица Свердлова, 42-а) 13 декабря в 11:00.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял решение о награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно.