Общество

Валерия Павлова посмертно наградят орденом «За заслуги перед Псковской областью»

Сегодня, 11 декабря, скончался председатель Общественной палаты Псковской области второго и третьего составов, почетный гражданин города Пскова, экс-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Валерий Павлов. Губернатор Псковской области принял решение о посмертном награждении Валерия Павлова орденом «За заслуги перед Псковской областью». Об этом сообщил Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил свои искренние соболезнования родным и близким Валерия Павлова, а также отметил, что регион окажет им всю необходимую помощь. Он напомнил об огромном количестве заслуг Валерия Павлова и его неописуемом вкладе в развитие Пскова.

«Принял решение о награждении Валерия Фёдоровича орденом «За заслуги перед Псковской областью» посмертно», – сообщил Михаил Ведерников.

Валерий Павлов всю свою жизнь посвятил городу Пскову. С 1991 по 2009 годы он был директором Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина. Под его руководством театр стал известен на всю страну, и за большие заслуги в развитии театрального искусства получил звание «академический».

Также он был Председателем Общественной палаты Псковской области первых созывов, где защищал интересы жителей региона.

«Он многое сделал для своей малой Родины, развития искусства и международного сотрудничества. Мы все будем хранить о нём самую добрую и светлую память», – отметил губернатор Псковской области.

Напомним, что Валерий Павлов ушёл из жизни после тяжелой продолжительной болезни.