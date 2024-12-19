Общество

Самые дефицитные специальности в «Псковских тепловых сетях» перечислил Игорь Максимов

Сварщик - самая дефицитная специальность на муниципальном предприятии города Пскова «Псковские тепловые сети». Об этом сообщил директор муниципального предприятия Игорь Максимов, подводя итоги года в программе «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102.6 FM).

«Сварщик, специалист автоматики, контрольно-измерительных аппаратов. Это специалисты дефицитные и ценные. Специалисты по электронике», - рассказал директор предприятия.

Игорь Максимов, отметил, что на предприятии более 200 частотных преобразователей. Это электроника, которая управляет работой электрических двигателей.

Также в дефиците крановщики.

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект радио «ПЛН FM», в котором известные политики, руководители органов государственной власти и местного самоуправления, общественные лидеры, деятели культуры и представители других сфер подводят итоги уходящего года.