Общество

Поход к развитию системы здравоохранения региона глубоко проработан — Евгений Панферов

Поход к развитию системы здравоохранения Псковской области глубоко проработан. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал главврач Псковской областной клинический больницы Евгений Панферов, комментируя бюджетное послание губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Для себя я сделал акценты в той части, которая касается здравоохранения. На мой взгляд, очень емкий, целостный, самодостаточный, глубоко проработанный подход к развитию системы здравоохранения Псковской области. Михаил Юрьевич затронул разные аспекты, начиная от первичного звена. Это касается выделения денег на строительство фельдшерско-акушерских пунктов», - отметил Евгений Панферов.

Немаловажным он назвал вопрос привлечения кадров. «Важное в привлечении кадров - это обеспечение их жильем, либо возможностью получения льготной ипотеки», - заметил главврач.

Также Евгений Панферов отметил важность создания новых пунктов скорой медицинской помощи, поскольку именно скорость доставки пациента играет ключевую роль в определенных ситуациях.

«В следующем году надеюсь на дальнейшее развитие, чтобы оказание помощи было своевременным, полноценным и качественным», - заключил он.

Напомним, губернатор Псковской области выступил с бюджетным посланием перед депутатами областного Собрания 19 декабря.