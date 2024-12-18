Новые пункты скорой помощи появятся в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове и Пустошке

Новые пункты скорой медицинской помощи появятся в некоторых городах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«32,5 млн рублей предлагаем направить на новые посты СМП в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове, Пустошке», - сказал губернатор.
Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».