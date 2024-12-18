Общество

Новые пункты скорой помощи появятся в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове и Пустошке

Напомним, ранее итоги уходящего года Михаил Ведерников подвел в программе «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM».

«32,5 млн рублей предлагаем направить на новые посты СМП в Красногородске, Пушкинских Горах, Острове, Пустошке», - сказал губернатор.

Новые пункты скорой медицинской помощи появятся в некоторых городах Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на 40-й сессии Псковского областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 168 человек

В опросе приняло участие 168 человек

Мне все равно.

Я против. Школа - не казарма, нужно искать подход к детям, а не устрашать их.

Не нужно, сегодня учителя могут легко информировать родителей о проступках детей в мессенджерах.

Да, но оценки за поведение не должны влиять на табель успеваемости ученика.

Нужно ли вернуть в школы оценку за поведение?

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