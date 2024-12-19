Общество

Приставку и самокат подарит юным псковичам Александр Козловский

Новогодние мечты детей из Псковской области исполнит депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Сегодня, 19 декабря, депутат снял несколько шаров с «Елки желаний» в областном правительстве.

Видео: Александр Козловский / Telegram

«Исполню новогодние мечты псковских ребят. Их письма снял сегодня с региональной "Ёлки желаний"», - сказал Александр Козловский.

9-летний Андрей на Новый год загадал игровую приставку, 10-летний Артем ждет самокат, а 11-летняя Ярослава мечтает посетить Москвариум и ВДНХ.

«С моей командой сделаем всё возможное, чтобы как можно скорее исполнить желания детей», - отметил депутат.