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Общество

Александр Борисов: Все пострадавшие во время Великой Отечественной войны достойны внимания и памяти

20.12.2024 13:13|ПсковКомментариев: 0

Все, кто пострадал во время Великой Отечественной войны, достойны внимания и памяти. Такое мнение заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида во времена Великой Отечественной войны. Одним из авторов инициативы является Александр Борисов. Фракция «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов высказалась в поддержку проекта федерального закона.

«Инициатором законопроекта выступила моя коллега Ольга Звонко, которая, как вы знаете, давно уже активно занимается общественной деятельностью, партийной деятельностью. Она возглавляет работу со сторонниками, а также у нее большой проект "Волонтеры Победы". Мы с ней это обсудили. Она предложила мне включиться в работу над законопроектом. И я со всех позиций - как депутат, как человек, как председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества - мимо этой темы пройти не мог», – сказал Александр Борисов. 

Этот закон придает статус и легитимизирует тех людей, которые больше всех пострадали от действий фашистов. Это порядка 7 миллионов человек, которые провели детские годы в концлагерях. 

«Над ними проводили опыты, они жили в нечеловеческих условиях, они преодолели нечеловеческие сложности, пережили их. Вне всякого сомнения, память о них должна быть. Конечно, мы должны помнить об этих преступлениях фашизма. Это нужно не мертвым, это нужно живым. Ольга Николаевна, когда докладывала про этот законопроект, начала с видео, на котором бывший узник концлагеря рассказывал о том, в каких нечеловеческих условиях она пребывала, какие опыты над ними ставили, как у них сливали кровь для немецких солдат. И это была трансляция судебного заседания. И я уверен, что этот закон делает шаг в сторону, чтобы люди, которые пострадали, могли получить компенсацию», – уточнил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

Этот закон поддержан большинством фракций, отметил Александр Борисов.

«Это важнейшая тема. Когда Ольга Николаевна отвечала на вопросы, сразу прозвучал вопрос от коммунистов: "Как вы относитесь к нашим инициативам по детям войны?" На мой взгляд, здесь разница очевидна. Здесь мы имеем дело с людьми, которые конкретно были в тяжелейшей ситуации, а не просто проживали в каком-то временном периоде. И я уверен, что все категории граждан, которые пострадали во время Великой Отечественной войны, достойны внимания, памяти и законотворческого сопровождения», – заключил он.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
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