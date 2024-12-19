Александр Борисов: Все пострадавшие во время Великой Отечественной войны достойны внимания и памяти

Все, кто пострадал во время Великой Отечественной войны, достойны внимания и памяти. Такое мнение заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов высказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
В первом чтении депутаты Госдумы приняли законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида во времена Великой Отечественной войны. Одним из авторов инициативы является Александр Борисов. Фракция «Единая Россия» Псковского областного Собрания депутатов высказалась в поддержку проекта федерального закона.
Этот закон придает статус и легитимизирует тех людей, которые больше всех пострадали от действий фашистов. Это порядка 7 миллионов человек, которые провели детские годы в концлагерях.
Этот закон поддержан большинством фракций, отметил Александр Борисов.
«Это важнейшая тема. Когда Ольга Николаевна отвечала на вопросы, сразу прозвучал вопрос от коммунистов: "Как вы относитесь к нашим инициативам по детям войны?" На мой взгляд, здесь разница очевидна. Здесь мы имеем дело с людьми, которые конкретно были в тяжелейшей ситуации, а не просто проживали в каком-то временном периоде. И я уверен, что все категории граждан, которые пострадали во время Великой Отечественной войны, достойны внимания, памяти и законотворческого сопровождения», – заключил он.