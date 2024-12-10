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Александр Козловский: Священный долг каждого – хранить память о погибших в годы войны

Законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида во времена Великой Отечественной войны, –актуальная инициатива для Псковщины, где проходили кровопролитные бои, на фронте погибали солдаты, а в тылу от рук фашистов – мирные жители. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

«Инициатива актуальна для Псковщины, где в годы Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои, на фронте погибали солдаты, в тылу от рук фашистов – мирные жители. Тему уважительного отношения к памяти мирных жителей поднимали на недавней встрече в Гдовском районе. Священный долг каждого гражданина – чтить и хранить память о каждом погибшем в годы войны. Все они проявили единство и стойкость в борьбе с фашистами», - написал Александр Козловский.

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Напомним, в первом чтении Госдумы приняли законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида во времена Великой Отечественной войны. Одним из авторов инициативы руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

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Документ определяет порядок захоронения и перезахоронения останков погибших, обустройства мемориалов, проведения памятных мероприятий и полномочия регионов в работе с поисковиками. Законопроект впервые закрепляет понятие «геноцид советского народа», а также предлагает законодательно санкционировать поиски останков мирных граждан, пострадавших от геноцида.

Эти поправки активно обсуждаются на местах. Предложения из регионов лягут в основу поправок ко второму чтению.