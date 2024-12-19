Общество

На новогоднюю ночь в псковском ресторане «Гельдт» осталось последнее место

Ресторан «Гельдт» приглашает забронировать последний столик на четыре персоны на новогоднюю ночь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ресторана.

«Успейте забрать последние билеты на удивительную новогоднюю ночь в ресторане "Гельдт". В программе яркий поющий ведущий из северной столицы, живой вокал от Джаны, великолепный стол в духе русского застолья от шеф-повара ресторана, цыгане и непередаваемая атмосфера новогодней ночи у реки», - сообщили в ресторане.

Подробнее по телефону: +7 8112 33 17 07.

Расписание банного комплекса «Гельдт» на новогодние праздники можно посмотреть по ссылке ниже.

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