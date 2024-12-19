Общество

Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в январе

Министерство труда и социальной защиты России напомнило, что первая рабочая неделя января 2025 года после новогодних праздников продлится всего два дня. Об этом 23 декабря министерство сообщило в своем Telegram-канале.

«Выходить на работу нужно будет в четверг, 9 января. А первая рабочая неделя после новогодних праздников в 2025 году будет двухдневная», — написало министерство.

Таким образом, 9 и 10 января станут единственными рабочими днями в первую неделю после новогодних праздников.

Напомним, 23 декабря последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году началась в России, она продлится до 28 декабря включительно.