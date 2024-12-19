Общество

В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя

Последняя шестидневная рабочая неделя в 2024 году начинается в России, она продлится до 28 декабря включительно.

Выходной в субботу, 28 декабря, был перенесен постановлением правительства на понедельник, 30 декабря. Благодаря этому россияне будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января. Предновогодний день — 31 декабря — стал выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

Двадцать восьмое декабря при этом не будет сокращенным, поскольку его перенесли с полноценного рабочего дня 30 декабря, пишет РИА Новости. Однако работодатель сам может определить продолжительность рабочего дня и сделать его короче.