Общество

Игорь Иванов: Сейчас наблюдается переход к осознанному членству в профсоюзах

Профсоюзы сейчас набирают популярность, и всё больше работающих людей начинают им доверять. Об этом в эфире передачи «Обратный отсчет» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

«Это большое наше общее достижение, которое всем сыграет плюсом. Это показатель увеличения профсоюзной численности. До этого, наверное, на протяжении 20 лет снижение было связано со многими причинами: с экономическими, со снижением количества работающего населения, со снижением в целом населения Псковской области. Хотя такая тенденция по всей стране наблюдалась», - прокомментировал Игорь Иванов.

Он добавил, что многие сейчас переходят к «осознанному членству» и вступают в профсоюзы, опираясь на доверие.

«Сейчас наблюдается переход от "членства, потому что все раньше были" к осознанному членству. Ежегодно мы теряли профсоюзную численность, а сегодня мы уже доходим до уровня, когда те положения, которые мы принимаем, та работа, которую мы делаем профсоюзной стороной совместно с членскими организациями, с аппаратом, со специалистами, приводят к тому, что профсоюзам доверяют, и оттока нет, но есть прирост», - отметил Игорь Иванов.