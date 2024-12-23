Общество

Игорь Иванов: Профсоюзы уважают за подход к решению проблем

Профсоюзы используют все возможные механизмы для достижения социальной справедливости в рамках правового поля, за что их уважают на всех уровнях власти. Такого мнения придерживается председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Подробнее о роли профсоюзов он рассказал в эфире программы «Обратный отсчет» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

- На прошлой неделе прошла четырехчасовая беседа президента с населением. Если из региональных изменений брать, это бюджетное послание, принятый бюджет региона. Что вы бы выделили как наиболее важные тренды и события, решения, которые способны повлиять на профсоюзную жизнь и работников?

- Прошла большая пресс-конференция нашего национального лидера. Было зачитано бюджетное послание губернатора, где по многим секторам экономики, по многим направлениям были даны ответы. И мы видим, что у нас идет положительная динамика. Жизнь в регионе должна стать еще лучше. Мы видим, что движение в этом направлении есть, позитивные изменения присутствуют. Во многих решениях и моментах, которые обозначил как губернатор, так и президент страны, принимали и принимают участие непосредственно профсоюзы России на федеральном уровне, Федерация независимых профсоюзов России, и на региональном, здесь. Мы формируем соответствующий запрос, проблематику, которая потом берется в работу.

- То есть профсоюзы в этом принимают активнейшее участие?

- Профсоюзы никуда не деваются. И если говорить о последней масштабной пресс-конференции, то многие решения, по сути, нами были сформулированы еще до нее, за какое-то время. Сейчас они просто легли на бумагу, даны соответствующие поручения.

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- Конструктивное ли сотрудничество? Слышат ли вас? Можете ли вы констатировать, что на региональном, муниципальном, федеральном уровне с профсоюзами идет здоровый диалог? Как вообще определяется эта грань взаимодействия?

- Есть определенные правила. Есть понимание, за что стоит бороться, где можно вдолгую играть. В любом случае: если ты не прав, значит, ты не прав. И за это не надо биться и бороться, надо от этого исходить. Мы равные партнеры сегодня и на федеральном уровне, и на региональном. Равные партнеры, адекватные партнеры, уважающие друг друга партнеры, не популисты, а люди, которые разбираются в процессе, о котором они говорят. Иначе тогда нет смысла садиться за стол переговоров. Нет смысла говорить об этой системе социального партнерства, о которой мы постоянно говорим.

- Эффективный ли получается диалог? Всегда ли удается найти решение?

- По многим позициям не всегда приходят решения. Да, где-то требуется вовлечение, в том числе, и судебных инстанций. И это нормально. У нас же разные ветви власти есть, они разделены, это понятно. У нас на федеральном уровне очень много всегда вопросов с разных сторон, касаемо профсоюзной собственности. Очень интересно развивалась история со здравницами Северокавказского региона, когда были поползновения определенных лиц признать, что эта собственность не является профсоюзной. В итоге мы на митинги не выходили, хотя мы понимали, что мы правы, мы каких-то грозных обращений в адрес президента и правительства не писали. Мы понимали, что здесь немножко другие институты надо задействовать, что надо и необходимо работать в рамках правового поля, используя все механизмы нашей системы. Нас за это уважают. И судебные инстанции принимают решения в пользу профсоюзов.

Беседовал Артем Татаренко