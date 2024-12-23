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Общество

Новая книга рекордов Рейтингомера. ВИДЕО

23.12.2024 18:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска легендарного проекта Псковской Ленты Новостей «Рейтингомер», за которым чутко следят все публичные персоны.

Подходит к концу очередной год, и значит наступает время подведения итогов. Кому как, а штатному комментатору ПЛН - Господину Рейтингомеру есть чем похвастаться. Показатели 2024-го у него во многом рекордные. Весь год он внимательно следил за политической активностью, каждую неделю раздавал всем сестрам по серьгам, оценивал ньюсмейкеров по пятибалльной шкале, ставил им плюсы и минусы. Из-под пера нашего правдоруба за год вышло 46 еженедельных обозрений активности публичных персон, в них попадали 233 человека — так много не было никогда прежде.

С текстовой версией выпуска можно ознакомиться ниже.

Теги: #Рейтингомер
Источник: Псковская Лента Новостей
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