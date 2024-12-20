Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Легкая кухня»
Банкет в бане? Легко!
Обследования без очередей и хамства
Господин Рейтингомер
Новый год в «Гельдте»
Воспитатели будущего
Образовательная среда
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Защитить от хулиганов
От стекляшки до «чебурашки»
Платное лечение
100 самых Влиятельных псковичей
«Истфакт» Ленин в Пскове
Что привезти из Пскова?
 
 
 
ещё Политика 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 23.12.2024 17:250 Новая книга рекордов Рейтингомера 23.12.2024 11:222 Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти 23.12.2024 10:550 Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23.12.2024 10:300 Муниципальная реформа: как это работает 20.12.2024 17:180 Александр Борисов об итогах года в Госдуме и региональном отделении РВИО
 
 
 
Самое популярное 20.12.2024 11:231 100 самых влиятельных псковичей. Рейтинг ПЛН-2024 16.12.2024 18:046 Рейтингомер: новые рулевые, 10 лет для Гавунаса и госмедиахолдинг подставляет власти 18.12.2024 20:010 О диверсии с поджогом автомобиля рассказал Михаил Ведерников 19.12.2024 21:190 Интерактив: Булочка с углем 18.12.2024 08:040 Две машины столкнулись на площади Ленина в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Новая книга рекордов Рейтингомера

23.12.2024 17:25|ПсковКомментариев: 0

Всем привет! Подходит к концу очередной год, и значит наступает время подведения итогов. Кому как, а штатному комментатору ПЛН - Господину Рейтингомеру есть чем похвастаться. Показатели 2024-го у него во многом рекордные. Весь год он внимательно следил за политической активностью, каждую неделю раздавал всем сестрам по серьгам, оценивал ньюсмейкеров по пятибалльной шкале, ставил им плюсы и минусы. Из-под пера нашего правдоруба за год вышло 46 еженедельных обозрений активности публичных персон, в них попадали 233 человека — так много не было никогда прежде.

 

Большинство из них присутствовали в обзорах всего по 1-2 раза - таких набралось аж 177 политиков, общественников, бизнесменов и представителей других категорий, что заметно больше обычных показателей. А вот численность тех, кто попадал в обзоры 3 раза и более, год из года остается почти неизменной.

Таких персонажей, ведущих регулярную общественно-политическую жизнь, обычно набирается немногим больше 50 человек - в этом году 56.

Тех из них, кто присутствовал в списке не менее 6 раз, то есть в среднем появлялся в материалах Рейтингомера хотя бы раз в два месяца, и вовсе немногим более двадцати человек. На них и сделаем акцент, подводя итоги уходящего года и как всегда высказывая субъективное мнение.

В минусе

Явным антилидером-2024 стал экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. Его средний балл минус 4,7 при десяти попаданиях в еженедельные рейтинги.

Крайне низкая отрицательная оценка объясняется тем, что бывший чиновник в этом году стал фигурантом громкого резонансного дела, сейчас его судят по обвинению в получении взяток, среди которых автомобиль, дорогие часы и даже массажное кресло. В итоге господин Грацкий превзошел прошлогодний показатель прежнего антилидера нашего рейтинга - экс-председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова (-4,3), который после очередного мусорного коллапса в 2024-м покинул «расстрельную должность», из-за чего в обзоры попадал только несколько раз в первой половине года.

Между тем его бывший начальник - вице-губернатор по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный завершает этот год с показателем минус 3,8, при десяти попаданиях в обозрения. Такой же средний балл, но с шестью вхождениями в рейтинг, у теперь уже бывшего директора особой экономической зоны «Моглино» Антона Яковлева.

На примере последнего вновь видим подтверждение известной тенденции: оценивает Рейтингомер действующих руководителей - тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом - бац! - они мигом слетают со своих должностей и переходят в категорию лузеров. Таких примеров за годы существования нашего проекта наберется уже несколько десятков.

Оценку минус 2,5 записывает в свой пассив глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, присутствовавший в рейтингах 6 раз и неоднократно критикуемый за недостатки в работе.

Средний балл минус 2,4 у директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой, которая попадала на зубок Рейтингомеру чертову дюжину раз. В определенном смысле она даже переплюнула прежнего аутсайдера - экс-советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Так или иначе, для стремительно теряющей позиции госпожи Федоровой это был не год, а какой-то нескончаемый калейдоскоп косяков и ошибок.

Двойка со знаком минус заносится в дневник главы Невельского муниципального округа Олега Майорова, присутствовавшего в обзорах 7 раз. Чуть лучше итоговый показатель - минус 1,7 - у активиста псковского «Яблока», внесенного Минюстом в реестр иноагентов, Николая Кузьмина* и ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. В рейтингах они присутствовали соответственно 7 и 9 раз. Чуть реже - шесть раз - попадала в обзоры вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева. За что-то Господин Рейтингомер ее критиковал, за что-то хвалил, минусы чередовались с плюсами - в итоге «главная по инвестициям» с одной стороны значительно улучшила свой средний балл по сравнению с прошлым годом, но с другой стороны - все равно закончила год с оценкой минус 1,5.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко присутствовал в еженедельных обозрениях 13 раз, получал то положительные оценки, то отрицательные, в итоге заслужил средний балл минус 0,9. К слову, у его однопартийца - секретаря обкома, руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрия Михайлова, который в 2024-м безуспешно и комично пытался трудоустроиться в «Моглино», средний балл по году ниже -1,75, однако он из-за низкой публичной активности попадал в обзоры всего-то 4 раза.

Оценку минус 0,7 по результатам года и семи включений в обзоры получает зампредседателя партии «Яблоко», внесенный Минюстом в реестр иноагентов Лев Шлосберг*. В отношении него в 2024-м было возбуждено уголовное дело, проходили обыски и допросы. Параллельно оппозиционер из Пскова подвергся травле со стороны политических эмигрантов, которых он ранее назвал «партией чужой крови». Релоканты обрушились на яблочника после выхода в свет его интервью приезжавшей в Псков Ксении Собчак.

Такой же средний балл -0,7 получил лидер регионального отделения «Справедливой России - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. В обзоры он попадал 10 раз, однако этот тот случай, когда частота упоминаний не свидетельствует о высокой активности. Напротив, не раз наш комментатор ставил в упрек эсеру инертность и уход из публичной политической жизни. Справедливости ради отметим, что однажды в этом году Брячак получил от Рейтингомера максимально высокую оценку +5 - тогда, когда сумел реабилитироваться: уголовное дело в его отношении было закрыто, и он был признан невиновным.

В районе 0

Оценку, близкую к нулю, получают председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук (8 упоминаний в обзорах), а также сразу два представителя партии «Новые люди» - секретарь регионального отделения Игорь Романов (8) и экс-председатель областной партийной организации, депутат областного Собрания Андрей Маковский (6).

Смотрите также
26.12.2022 17:520 Книга рекордов Рейтингомера - 2022

В плюсе

Галерею псковских политиков, которые могут занести 2024-й год в свой актив, открывает региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Его средний балл по году составляет плюс 1,7.

При этом руководитель партийной организации либерал-демократов присутствовал в еженедельных обзорах ни много ни мало 14 раз – по этому показателю он стал единоличным лидером среди всех участников нашего символического клуба.

Интересно, что на исходе года Минаков заработал максимально высокую оценку +5. Так Рейтингомер отреагировал на принятие парламентским большинством поправок в бюджет на 85 миллионов рублей, предложенных лидером оппозиционной фракции.

Глава города Пскова Борис Елкин подошел к Новому году со средним баллом +3,5, он присутствовал в рейтинге 6 раз - и может занести минувший год в свой актив. Примерно такая же оценка и восемь попаданий в обзоры у главы Великих Лук Николая Козловского. Год для великолукских властей был во многих отношениях непростой, но несмотря на это глава южной столицы сохраняет позиции, в том числе в нашем рейтинге.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в год президентских выборов и многочисленных муниципальных кампаний был постоянно на виду, проявлял активность во взаимоотношениях с представителями партий, избирателями и СМИ - как следствие, он 13 раз присутствовал в обзорах. Его средняя оценка плюс 4,2.

Кстати, такой же балл у депутата Госдумы, руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, но при пяти попаданиях в рейтинг. В том числе - в последний декабрьский, когда Рейтингомер отметил принятие в первом чтении законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида, впервые закрепляющего понятие «геноцид советского народа» и предлагающего законодательно санкционировать поиски останков пострадавших от него мирных граждан. По общему мнению, внесенная Александром Борисовым инициатива - очень важная и своевременная.

Занявшая в 2024 году пост вице-губернатора Псковской области экс-руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева регулярно присутствовала в информационной повестке и, как следствие, в еженедельных обзорах (6 раз). Она заработала по итогам года высокую оценку плюс 4,3.

Такой же средний балл у депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, однако он вдвое реже попадал в этом году в обзорные материалы.

Лидером рейтинга по итогам 2024 года становится председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов - средний балл по году плюс 4,8, присутствовал в рейтинге 6 раз. Спикер регионального парламента улучшил свои показатели и, кстати говоря, не только в этом проекте ПЛН, но и в списке 100 самых влиятельных персон Псковской области. В опубликованном несколько дней назад свежем рейтинге Александр Котов впервые поднялся на вторую позицию. Многие наблюдатели отмечают, что в год 30-летия областного Собрания влияние его председателя достигло максимума, а степень активности в политической жизни по-прежнему высока.

Это был Господин Рейтингомер с итогами 2024 года и своим субъективным мнением. По традиции скажем: надолго не прощаемся. В 2025-м обязательно продолжим мериться рейтингами. Будьте здоровы и с наступающим вас Новым годом!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

В соответствии с распоряжением Минюста России включены в реестр иностранных агентов   

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
В опросе приняло участие 6 человек
23.12.2024, 17:250 В псковской деревне Ветошка построили газопровод 23.12.2024, 17:250 Новая книга рекордов Рейтингомера 23.12.2024, 17:170 «Геоплатформа» ВТБ выявила регионы с самой высокой концентрацией любителей мандаринов 23.12.2024, 17:150 До +4 градусов прогнозируют в Псковской области 24 декабря
23.12.2024, 17:060 В Пскове автомобиль с заклинившим колесом час таскали на тросе по перекрестку. ВИДЕО 23.12.2024, 16:570 «Изборские истории» с Александром Донецким: Портал в город Трувора, главные выставки зимы и новогодняя афиша–2025  23.12.2024, 16:540 Житель Локнянского округа осужден за кражу зарядки для аккумулятора 23.12.2024, 16:460 Порядок оказания помощи от профсоюзов описал Игорь Иванов
23.12.2024, 16:390 Поезд Деда Мороза прибудет в Псковскую область на один день 23.12.2024, 16:290 ВТБ финансирует проект ВСМ Москва – Санкт-Петербург 23.12.2024, 16:220 Новогодний праздник для детей из семей участников СВО состоялся в Fjord Plaza 23.12.2024, 16:100 В Пскове женщина устроила ДТП на круговом перекрестке. ВИДЕО
23.12.2024, 15:550 Около 800 тысяч рублей похитили мошенники у псковичей 23.12.2024, 15:490 Игорь Иванов: Сейчас наблюдается переход к осознанному членству в профсоюзах 23.12.2024, 15:390 Навстречу чудесам: новогодняя афиша Великих Лук 23.12.2024, 15:370 ВТБ: Доля вкладов и накопительных счетов в «копилке» россиян превысила 90%
23.12.2024, 15:260 Туроператоры ждут снижения роста выездного туризма в 2025 году из-за слабого рубля 23.12.2024, 15:240 Мемориальную доску гвардии рядовому Алексею Стаканову открыли на псковской школе №2 23.12.2024, 15:210 Обновленная автобусная станция открылась в Печорах. ФОТО 23.12.2024, 15:050 Масштабная постоянная экспозиция икон XIV–XVII веков открылась в Пскове
23.12.2024, 15:030 Игорь Иванов: Профсоюзы уважают за подход к решению проблем 23.12.2024, 14:540 Две машины столкнулись на площади Победы в Пскове 23.12.2024, 14:450 Дед Мороз со Снегурочкой нарядили новогоднюю ель в аэропорту Пскова 23.12.2024, 14:440 «Первая кисть государства»: к 225-летию со дня рождения Карла Брюллова
23.12.2024, 14:290 Ремонт вместо денег: «Росгосстрах» формирует новую судебную практику в спорах с недобросовестными клиентами по ОСАГО 23.12.2024, 14:250 У псковича изъяли обрез винтовки Мосина 23.12.2024, 14:220 Путин: Новые нацпроекты должны стартовать с 1 января 23.12.2024, 14:170 Мы в постоянном движении — Игорь Иванов о деятельности профсоюзов в 2024 году
23.12.2024, 14:120 СОБЫТИЕ: Всероссийский паркур-джем 2024 23.12.2024, 14:020 Великолукское краеведческое общество анонсировало масштабную программу на 2025 год 23.12.2024, 13:540 Псковичка похитила продукты из магазина на Рижском проспекте 23.12.2024, 13:401 Основы государственного самоуправления в школах двух округов Псковской области начнут преподавать с 1 сентября
23.12.2024, 13:320 Новогодние «желания» животных из приюта смогут исполнить псковичи 23.12.2024, 13:170 Паркур-джем в Пскове: скорость, сила и единство 23.12.2024, 13:140 В Пскове сбиты два пешехода на переходах 23.12.2024, 13:080 Мошенник под видом сотрудника Центробанка похитил у псковички почти два миллиона рублей
23.12.2024, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: 100 самых влиятельных, итоги года с Путиным и бюджет-2025 23.12.2024, 12:590 Умер актер Арт Эванс, сыгравший в «Крепком орешке 2» 23.12.2024, 12:580 Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе в январе 23.12.2024, 12:540 Ресторан-пекарня «Дочь Пекаря» – уникальный формат заведения в городе Пскове. За что гости так любят его?
23.12.2024, 12:520 Двое мужчин в Пскове задержаны за кражу продуктов 23.12.2024, 12:430 Умер председатель «Пенсионеров России» Бураков 23.12.2024, 12:400 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы? 23.12.2024, 12:390 «Новый год без долгов»: акция по списанию пени стартовала в «Горводоканале»
23.12.2024, 12:240 Светящуюся новогоднюю ель установили в Палкино 23.12.2024, 12:141 Новых руководителей филиалов островской больницы представили коллективам 23.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? 23.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 23 декабря
23.12.2024, 12:004 Псковская область заняла 71 место в итоговом рейтинге регионов 23.12.2024, 11:500 В командных соревнованиях «Всей семьёй» приняли участие 15 семей из Псковской области 23.12.2024, 11:421 На новогоднюю ночь в псковском ресторане «Гельдт» осталось последнее место 23.12.2024, 11:380 «Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025
23.12.2024, 11:280 Форум молодежных креативных проектов «Вау-эффект» стартовал в Пскове 23.12.2024, 11:222 Александр Котов: Муниципальная реформа создаёт понятную для населения систему власти 23.12.2024, 11:111 Допсекция светофора с Юбилейной на Народную: быть или не быть? 23.12.2024, 10:560 «ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?
23.12.2024, 10:550 Стратсессия с главами муниципалитетов проходит в правительстве Псковской области 23.12.2024, 10:460 Баня горела в великолукской деревне Шелково 23.12.2024, 10:310 На карьерный рост в 2025 году рассчитывают 30% псковичей – опрос 23.12.2024, 10:300 Муниципальная реформа: как это работает
23.12.2024, 10:140 При возгорании в жилом доме в Идрице пожарные эвакуировали троих детей 23.12.2024, 10:000 Новый год в «Гельдте», или С легким паром 23.12.2024, 09:590 «Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона? 23.12.2024, 09:390 Сим, сим… останься!
23.12.2024, 09:300 Спрос на проверку поддельных документов в России в 2024 году вырос вдвое 23.12.2024, 09:160 Вечер волшебства: «Строгановъ» приглашает на Рождественский карнавал 23.12.2024, 09:150 Митрополит Матфей проинспектировал ход реставрации в храме Вознесения Господня деревни Бельское Устье  23.12.2024, 09:000 В России создали материал для биодатчиков и электронной кожи
23.12.2024, 08:400 Съемки фильма начались в Куньинском районе 23.12.2024, 08:200 Детей хотят запретить показывать в рекламе вредной пищи 23.12.2024, 08:000 День дальней авиации ВКС России отмечают 23 декабря 23.12.2024, 07:300 Решетников рассказал о новом подходе к льготному кредитованию
23.12.2024, 07:000 В России началась последняя в 2024 году шестидневная рабочая неделя 22.12.2024, 22:001 До какого возраста допустимо верить в Деда Мороза, рассказали психологи 22.12.2024, 21:400 Биолог рассказал, какие риски для здоровья может повлечь установка живой ёлки дома 22.12.2024, 21:200 Поддельную пятитысячную купюру изъяли в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru