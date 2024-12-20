Политика

Новая книга рекордов Рейтингомера

Всем привет! Подходит к концу очередной год, и значит наступает время подведения итогов. Кому как, а штатному комментатору ПЛН - Господину Рейтингомеру есть чем похвастаться. Показатели 2024-го у него во многом рекордные. Весь год он внимательно следил за политической активностью, каждую неделю раздавал всем сестрам по серьгам, оценивал ньюсмейкеров по пятибалльной шкале, ставил им плюсы и минусы. Из-под пера нашего правдоруба за год вышло 46 еженедельных обозрений активности публичных персон, в них попадали 233 человека — так много не было никогда прежде.

Большинство из них присутствовали в обзорах всего по 1-2 раза - таких набралось аж 177 политиков, общественников, бизнесменов и представителей других категорий, что заметно больше обычных показателей. А вот численность тех, кто попадал в обзоры 3 раза и более, год из года остается почти неизменной.

Таких персонажей, ведущих регулярную общественно-политическую жизнь, обычно набирается немногим больше 50 человек - в этом году 56.

Тех из них, кто присутствовал в списке не менее 6 раз, то есть в среднем появлялся в материалах Рейтингомера хотя бы раз в два месяца, и вовсе немногим более двадцати человек. На них и сделаем акцент, подводя итоги уходящего года и как всегда высказывая субъективное мнение.

В минусе

Явным антилидером-2024 стал экс-заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. Его средний балл минус 4,7 при десяти попаданиях в еженедельные рейтинги.

Крайне низкая отрицательная оценка объясняется тем, что бывший чиновник в этом году стал фигурантом громкого резонансного дела, сейчас его судят по обвинению в получении взяток, среди которых автомобиль, дорогие часы и даже массажное кресло. В итоге господин Грацкий превзошел прошлогодний показатель прежнего антилидера нашего рейтинга - экс-председателя областного комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова (-4,3), который после очередного мусорного коллапса в 2024-м покинул «расстрельную должность», из-за чего в обзоры попадал только несколько раз в первой половине года.

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Между тем его бывший начальник - вице-губернатор по вопросам строительства и ЖКХ Игорь Шатурный завершает этот год с показателем минус 3,8, при десяти попаданиях в обозрения. Такой же средний балл, но с шестью вхождениями в рейтинг, у теперь уже бывшего директора особой экономической зоны «Моглино» Антона Яковлева.

На примере последнего вновь видим подтверждение известной тенденции: оценивает Рейтингомер действующих руководителей - тех, кто в силе и при полномочиях, ставит им свои минусы, а потом - бац! - они мигом слетают со своих должностей и переходят в категорию лузеров. Таких примеров за годы существования нашего проекта наберется уже несколько десятков.

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Оценку минус 2,5 записывает в свой пассив глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев, присутствовавший в рейтингах 6 раз и неоднократно критикуемый за недостатки в работе.

Средний балл минус 2,4 у директора государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой, которая попадала на зубок Рейтингомеру чертову дюжину раз. В определенном смысле она даже переплюнула прежнего аутсайдера - экс-советника губернатора по СМИ Антона Сергеева. Так или иначе, для стремительно теряющей позиции госпожи Федоровой это был не год, а какой-то нескончаемый калейдоскоп косяков и ошибок.

Двойка со знаком минус заносится в дневник главы Невельского муниципального округа Олега Майорова, присутствовавшего в обзорах 7 раз. Чуть лучше итоговый показатель - минус 1,7 - у активиста псковского «Яблока», внесенного Минюстом в реестр иноагентов, Николая Кузьмина* и ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной. В рейтингах они присутствовали соответственно 7 и 9 раз. Чуть реже - шесть раз - попадала в обзоры вице-губернатор по экономике Нинель Салагаева. За что-то Господин Рейтингомер ее критиковал, за что-то хвалил, минусы чередовались с плюсами - в итоге «главная по инвестициям» с одной стороны значительно улучшила свой средний балл по сравнению с прошлым годом, но с другой стороны - все равно закончила год с оценкой минус 1,5.

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат областного Собрания Петр Алексеенко присутствовал в еженедельных обозрениях 13 раз, получал то положительные оценки, то отрицательные, в итоге заслужил средний балл минус 0,9. К слову, у его однопартийца - секретаря обкома, руководителя фракции КПРФ в региональном парламенте Дмитрия Михайлова, который в 2024-м безуспешно и комично пытался трудоустроиться в «Моглино», средний балл по году ниже -1,75, однако он из-за низкой публичной активности попадал в обзоры всего-то 4 раза.

Оценку минус 0,7 по результатам года и семи включений в обзоры получает зампредседателя партии «Яблоко», внесенный Минюстом в реестр иноагентов Лев Шлосберг*. В отношении него в 2024-м было возбуждено уголовное дело, проходили обыски и допросы. Параллельно оппозиционер из Пскова подвергся травле со стороны политических эмигрантов, которых он ранее назвал «партией чужой крови». Релоканты обрушились на яблочника после выхода в свет его интервью приезжавшей в Псков Ксении Собчак.

Такой же средний балл -0,7 получил лидер регионального отделения «Справедливой России - За правду», депутат областного Собрания Олег Брячак. В обзоры он попадал 10 раз, однако этот тот случай, когда частота упоминаний не свидетельствует о высокой активности. Напротив, не раз наш комментатор ставил в упрек эсеру инертность и уход из публичной политической жизни. Справедливости ради отметим, что однажды в этом году Брячак получил от Рейтингомера максимально высокую оценку +5 - тогда, когда сумел реабилитироваться: уголовное дело в его отношении было закрыто, и он был признан невиновным.

В районе 0

Оценку, близкую к нулю, получают председатель псковского «Яблока» Артур Гайдук (8 упоминаний в обзорах), а также сразу два представителя партии «Новые люди» - секретарь регионального отделения Игорь Романов (8) и экс-председатель областной партийной организации, депутат областного Собрания Андрей Маковский (6).

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В плюсе

Галерею псковских политиков, которые могут занести 2024-й год в свой актив, открывает региональный координатор ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Его средний балл по году составляет плюс 1,7.

При этом руководитель партийной организации либерал-демократов присутствовал в еженедельных обзорах ни много ни мало 14 раз – по этому показателю он стал единоличным лидером среди всех участников нашего символического клуба.

Интересно, что на исходе года Минаков заработал максимально высокую оценку +5. Так Рейтингомер отреагировал на принятие парламентским большинством поправок в бюджет на 85 миллионов рублей, предложенных лидером оппозиционной фракции.

Глава города Пскова Борис Елкин подошел к Новому году со средним баллом +3,5, он присутствовал в рейтинге 6 раз - и может занести минувший год в свой актив. Примерно такая же оценка и восемь попаданий в обзоры у главы Великих Лук Николая Козловского. Год для великолукских властей был во многих отношениях непростой, но несмотря на это глава южной столицы сохраняет позиции, в том числе в нашем рейтинге.

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в год президентских выборов и многочисленных муниципальных кампаний был постоянно на виду, проявлял активность во взаимоотношениях с представителями партий, избирателями и СМИ - как следствие, он 13 раз присутствовал в обзорах. Его средняя оценка плюс 4,2.

Кстати, такой же балл у депутата Госдумы, руководителя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александра Борисова, но при пяти попаданиях в рейтинг. В том числе - в последний декабрьский, когда Рейтингомер отметил принятие в первом чтении законопроекта об увековечении памяти жертв геноцида, впервые закрепляющего понятие «геноцид советского народа» и предлагающего законодательно санкционировать поиски останков пострадавших от него мирных граждан. По общему мнению, внесенная Александром Борисовым инициатива - очень важная и своевременная.

Занявшая в 2024 году пост вице-губернатора Псковской области экс-руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева регулярно присутствовала в информационной повестке и, как следствие, в еженедельных обзорах (6 раз). Она заработала по итогам года высокую оценку плюс 4,3.

Такой же средний балл у депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, однако он вдвое реже попадал в этом году в обзорные материалы.

Лидером рейтинга по итогам 2024 года становится председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов - средний балл по году плюс 4,8, присутствовал в рейтинге 6 раз. Спикер регионального парламента улучшил свои показатели и, кстати говоря, не только в этом проекте ПЛН, но и в списке 100 самых влиятельных персон Псковской области. В опубликованном несколько дней назад свежем рейтинге Александр Котов впервые поднялся на вторую позицию. Многие наблюдатели отмечают, что в год 30-летия областного Собрания влияние его председателя достигло максимума, а степень активности в политической жизни по-прежнему высока.

Это был Господин Рейтингомер с итогами 2024 года и своим субъективным мнением. По традиции скажем: надолго не прощаемся. В 2025-м обязательно продолжим мериться рейтингами. Будьте здоровы и с наступающим вас Новым годом!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области и Псковского областного Собрания депутатов

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