Общество

Невельская межрайонная больница присоединила к себе два филиала

Завершилась реорганизация Невельской межрайонной больницы. К ней присоединились Новосокольническая межрайонная и Себежская районная больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В прошлую пятницу и сегодня заместители председателя Комитета по здравоохранению Игорь Ларкин и Надежда Рагозина, главы муниципальных образований встретились с коллективами филиалов. Во время мероприятий они представили главного врача Олесю Голубеву и руководителей структурных подразделений.

Себежский филиал возглавил Алексей Прокофьев;

Пустошкинский филиал возглавила Елена Акулова;

Новосокольнический филиал возглавила Ольга Симонова;

Усвятский филиал возглавила Светлана Вишнякова.

Объединение общих усилий позволит обеспечить равнодоступность всех видов медицинской помощи для жителей, в том числе за счет внедрения выездных форм работы, обеспечить жителей отдаленных населенных пунктов видами медицинской помощи, оказываемыми головной структурой;

Единая управленческая команда будет работать над:

Улучшением работы амбулаторной службы, отдельное внимание на диспансеризацию, профилактические осмотры, диспансерное наблюдение;

Доступностью узких специалистов и привлечением новых врачей;

Улучшением финансового и материально-технического состояния филиалов.

Объединённая медицинская организация будет модернизироваться в рамках новых национальных проектов, которые стартуют с 2025 года.