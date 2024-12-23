Невельская межрайонная больница присоединила к себе два филиала

Завершилась реорганизация Невельской межрайонной больницы. К ней присоединились Новосокольническая межрайонная и Себежская районная больницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В прошлую пятницу и сегодня заместители председателя Комитета по здравоохранению Игорь Ларкин и Надежда Рагозина, главы муниципальных образований встретились с коллективами филиалов. Во время мероприятий они представили главного врача Олесю Голубеву и руководителей структурных подразделений.
Объединение общих усилий позволит обеспечить равнодоступность всех видов медицинской помощи для жителей, в том числе за счет внедрения выездных форм работы, обеспечить жителей отдаленных населенных пунктов видами медицинской помощи, оказываемыми головной структурой;
Единая управленческая команда будет работать над:
Объединённая медицинская организация будет модернизироваться в рамках новых национальных проектов, которые стартуют с 2025 года.