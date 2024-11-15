Общество

Здоровое укрупнение: какие больницы объединили в Псковской области. ИНФОГРАФИКА

В 2024 году в Псковской области продолжился процесс реорганизации учреждений здравоохранения. Больницы, расположенные в муниципалитетах, одна за одной присоединялись к крупным областным и межрайонным. Для чего это необходимо? Какую пользу должны ощутить пациенты? Что изменится для персонала? Получится ли решить проблему дефицита кадров? Каковы первые результаты укрупнения? Псковская Лента Новостей подготовила инфографику, в которой содержатся ответы на часто задаваемые вопросы о сути происходящих изменений.