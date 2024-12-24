Общество

«Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах работы над региональным бюджетом на 2025 год. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию запись программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 24 декабря. Гость студии — заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Разговор был посвящен итогам работы над региональным бюджетом на 2025 год и на плановый период.

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как отразится на области сокращение субсидий федерального центра и компенсируется ли оно ростом собственных доходов региона? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? Была ли помощь от парламентской оппозиции и почему КПРФ и «Яблоко» не стали в этот раз голосовать против бюджета?

Ответы на эти и другие вопросы — в эфире. Ведущий — Константин Калиниченко.