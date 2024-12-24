Общество

Социокультурное взаимодействие с Петербургом будут налаживать в Дновском округе

Делегация из Дновского муниципального округа посетила Санкт-Петербург с деловым визитом, в ходе которого приняты соглашения о социокультурном взаимодействии. Об этом в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) рассказал глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.

«Для нас это новый опыт, интересный. В феврале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посещал Псковскую область и было принято решение, чтобы в тех районах, через которые проходили конвои для блокадного Ленинграда, оказать дань уважения жителям и поставить многофункциональные детские площадки. В ходе поездки его заместителя было принято решение о сотрудничестве с одним из муниципальных образований города Санкт-Петербурга. По его решению выбрали Полюстрово Красногвардейского района. 11 декабря подписали соглашение о сотрудничестве. Мы посетили несколько объектов социального назначения, это очень интересный опыт, мы увидели много нового. Находясь только в своих границах, глаз зашоривается», - сказал Михаил Шауркин.

На данный момент прошло две недели с момента подписания соглашения, и список мероприятий находится на проработке властей.

«Намереваемся сотрудничать в сферах социально-культурной среды, без финансовой составляющей. У них есть интересные, энергичные коллективы и люди. Может, будут поездки наших коллективов и детей туда, посещение музеев Санкт-Петербурга. На данный момент мы прорабатываем мероприятия», - дополнил Михаил Шауркин.