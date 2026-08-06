Началась разработка программы лояльности для карты «ЕКП Псковская»

Форсайт-сессия по развитию региональной программы лояльности проекта «ЕКП Псковская» проходит сегодня, 6 августа, в актовом зале правительства Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов открыл мероприятие и представил презентацию регионального проекта.

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева выступила с приветственным словом:

«Псковская единая карта — это масштабный цифровой инструмент. Он объединит в себе банковское приложение и транспортную карту как для детей, так и для взрослых. Будет возможность приходить в школу, в учебные заведения, оплачивать питание. Также на этой карте появится доступ к получению социальной поддержки. Мы выпускаем эту карту, конечно же, в первую очередь для жителей Псковской области — для удобства, для возможности лёгких платежей, для облегчения транспортной логистики».

Карта будет работать на технологической базе коллег из Санкт-Петербурга. Она объединит Псковскую область, город Санкт-Петербург, Ленинградскую область, а с 1 сентября также подключится и Республика Карелия.

По словам вице-губернатора, правительство Псковской области со своей стороны обеспечило всю необходимую инфраструктуру для этого проекта. «Однако наполнить её живым смыслом мы сможем только вместе с вами», - подчеркнула Нинель Салагаева.

На сегодняшней форсайт-сессии заместитель директора Центра информационного сопровождения Санкт-Петербурга Анатолий Проскуряков раскрыл преимущества экосистемы, рассказал о взаимной выгоде ЕКП, а руководитель Центра развития государственных проектов и сервисов АО «НСПК» Анна Лаврентьева в режиме ВКС объяснила применение технологий Национальной системы платёжных карт для данного проекта.

Участники мероприятия сформировали рабочие группы, предприниматели выявили ключевые преимущества проекта для бизнеса и подготовили предложения по конкретным механикам программы лояльности.

Карта предоставит псковичам персональный ключ к льготам, скидкам и цифровым сервисам региона. Жители смогут использовать карту и держать различные доступные возможности региона под рукой.

Сервис начнет функционировать на базе платежной системы «Мир» и будет также выступать в роли банковской карты, социального проездного и идентификатора для доступа в образовательные организации.

Держатели карты смогут принимать зачисление социальных выплат, записывать обычные и социальные месячные проездные билеты, учитывать и оплачивать школьное питание.

Предполагается, что проект также расширит туристические возможности Псковской области.

Граждане Российской Федерации с постоянным местом жительства в Псковской области могут оформить карту в отделениях банков-партнёров. Правительство Псковской области реализует данный проект при содействии правительства Санкт-Петербурга.

Сотрудники Единого информационного центра Псковской области с 20 августа начнут отвечают на все вопросы об оформлении ЕКП по телефону: 8 (800) 444-10-41 (код 122).