Началась разработка программы лояльности для карты «ЕКП Псковская»

Форсайт-сессия по развитию региональной программы лояльности проекта «ЕКП Псковская» проходит сегодня, 6 августа, в актовом зале правительства Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Начальник управления цифрового развития и связи правительства региона Виталий Рахманов открыл мероприятие и представил презентацию регионального проекта.
Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева выступила с приветственным словом:
Карта будет работать на технологической базе коллег из Санкт-Петербурга. Она объединит Псковскую область, город Санкт-Петербург, Ленинградскую область, а с 1 сентября также подключится и Республика Карелия.
По словам вице-губернатора, правительство Псковской области со своей стороны обеспечило всю необходимую инфраструктуру для этого проекта. «Однако наполнить её живым смыслом мы сможем только вместе с вами», - подчеркнула Нинель Салагаева.
На сегодняшней форсайт-сессии заместитель директора Центра информационного сопровождения Санкт-Петербурга Анатолий Проскуряков раскрыл преимущества экосистемы, рассказал о взаимной выгоде ЕКП, а руководитель Центра развития государственных проектов и сервисов АО «НСПК» Анна Лаврентьева в режиме ВКС объяснила применение технологий Национальной системы платёжных карт для данного проекта.
Участники мероприятия сформировали рабочие группы, предприниматели выявили ключевые преимущества проекта для бизнеса и подготовили предложения по конкретным механикам программы лояльности.
Карта предоставит псковичам персональный ключ к льготам, скидкам и цифровым сервисам региона. Жители смогут использовать карту и держать различные доступные возможности региона под рукой.
Сервис начнет функционировать на базе платежной системы «Мир» и будет также выступать в роли банковской карты, социального проездного и идентификатора для доступа в образовательные организации.
Держатели карты смогут принимать зачисление социальных выплат, записывать обычные и социальные месячные проездные билеты, учитывать и оплачивать школьное питание.
Предполагается, что проект также расширит туристические возможности Псковской области.
Граждане Российской Федерации с постоянным местом жительства в Псковской области могут оформить карту в отделениях банков-партнёров. Правительство Псковской области реализует данный проект при содействии правительства Санкт-Петербурга.
Сотрудники Единого информационного центра Псковской области с 20 августа начнут отвечают на все вопросы об оформлении ЕКП по телефону: 8 (800) 444-10-41 (код 122).