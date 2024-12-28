Общество

Два земельных участка передали Пскову в муниципальную собственность

По согласованию с Минобороны РФ участок территорий у Дома офицеров, военной прокуратуры и шталаг у инфекционной больницы передали в собственность Пскову. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своих соцсетях.



Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

Это дает возможность и законные основания что-либо менять и благоустраивать на данных территориях.

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Жители многоквартирных домов, попадающих в округ этих территорий теперь могут реализовать проекты ТОС.

«Это очень важное решение, которого мы очень долго добивались. Огромное спасибо руководству минобороны и, отдельно, заместителю министра Павлу Фрадкову», - отметил Михаил Ведерников.