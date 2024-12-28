Два земельных участка передали Пскову в муниципальную собственность

По согласованию с Минобороны РФ участок территорий у Дома офицеров, военной прокуратуры и шталаг у инфекционной больницы передали в собственность Пскову. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своих соцсетях.
Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Это дает возможность и законные основания что-либо менять и благоустраивать на данных территориях.
Жители многоквартирных домов, попадающих в округ этих территорий теперь могут реализовать проекты ТОС.
«Это очень важное решение, которого мы очень долго добивались. Огромное спасибо руководству минобороны и, отдельно, заместителю министра Павлу Фрадкову», - отметил Михаил Ведерников.