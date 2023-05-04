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Общество

Непсковская земля

04.05.2023 16:25|ПсковКомментариев: 0

Продолжается серия контрольных выездов депутатов Псковской городской Думы на территории избирательных округов. Сегодня, 4 мая, состоялся выезд депутата Ольги Федоровой. В границы ее округа №7 входит, в частности, территория у братского захоронения у дома №57 на улице Юбилейной, а также спальный район напротив 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Значительная часть земли там на данный момент принадлежит Минобороны, что создает дополнительные трудности для благоустройства. Подробнее о проблемах местных жителей, которые были затронуты в ходе выезда, — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Асфальтирование проездов

Контрольный выезд начался со встречи у дома №55А на улице Народной, где собравшиеся обсудили вопрос асфальтирования подъездных путей к восьми избирательным участкам, общеобразовательным организациям с общей численностью 2950 человек.

«Почему мы встречаемся именно здесь (ведь остальные проезды тоже под вопросом) - это не только подъезд к магазинам, но и единственный подъезд к воинскому захоронению, а также единственный официальный подъезд к лицею "Развитие"», - отметила Ольга Федорова, поприветствовав других участников выезда — главу Пскова Бориса Елкина, председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко и начальника управления городского хозяйства администрации города Александра Грацкого.

Борис Елкин заверил, что межквартальный проезд к домам №№ 55, 57 на улице Юбилейной и №57 на улице Народной, также к супермаркету «Магнит» и к магазину розничной торговли «Соловьи» отремонтируют уже в этом году. Другие проезды - со стороны улицы Народной к лицею «Развитие» и детскому саду «Снегирек», а также со стороны улицы Юбилейной к лицею №10 (100 метров) могут отремонтировать в этом году, если удастся сэкономить часть бюджетных средств. В противном случае ремонты этих участков предложено запланировать на следующий год.

«Мы давно терпим, но потерпим еще», - ответила на предложение Ольга Федорова.

Светофор на перекрестке Юбилейная — Генерала Маргелова

Далее представители власти и местные жители переместились к строительной площадке будущей автозаправочной станции на пересечении улиц Юбилейной и Генерала Маргелова. Переходя дорогу, местные жители озвучили дополнительную проблему: секция светофора для пешеходов на перекрестке горит очень непродолжительное время, за которое люди с инвалидностью и пожилые граждане не успевают пересечь дорогу.

«Поправим. Надо посмотреть, сколько там сейчас, и добавить к этому времени 5 секунд», - резюмировал, выслушав предложения населения, Борис Елкин.

Выезд с территории будущей заправки

Выезд с новой заправки

Бурное обсуждение вызвал вопрос организации выезда с территории новой автозаправочной станции, которую сейчас строят на пересечении улиц Юбилейной и Генерала Маргелова. Планируется, что въезжать на заправку водители будут с улицы Юбилейной, а выезжать — на улицу Генерала Маргелова. Однако данный расклад едва ли устроил местных жителей: они отметили, что через выезд с заправки пролегает маршрут многих школьников, а большой поток машин будет создавать для них дополнительную угрозу.

Предложение сделать на территории заправки круговое движение, чтобы выезд осуществлялся также на улицу Юбилейную, не увенчалось успехом — по словам экспертов, такое решение невозможно реализовать из-за ограниченности пространства. Также поступило предложение установить на выезде искусственные неровности, но, как заметил градоначальник, сегодня водители предпочитают объезжать их, и такой механизм мало эффективен в борьбе с превышением скорости.

 

В ходе обсуждения вопроса внимание участников выезда привлекла стоянка автотранспорта у торца дома №9 на улице Генерала Маргелова. Как заметил Борис Елкин, стоянка несанкционированная, и во время благоустройства территории, которое планирует провести инвестор, строящий заправку, стоянка должны быть ликвидирована. Однако за нее вступилась депутат Ольга Федорова и местные жители — они отметили, что парковочных мест в этом районе немного. Мало того, выяснилось, что с собственником другой стоянки, которая находится за магазином на улице Генерала Маргелова, 9Б, не планируют продлевать арендные отношения, следовательно, число парковочных мест таким образом вскоре сильно сократится.

Парковка на улице Генерала Маргелова, 9

Выслушав все замечания и пожелания, Борис Елкин решил взять вопрос под личный контроль, итоговое решение по этому «узлу» градоначальник пообещал озвучить позднее. Завершая обсуждение строительства автозаправки, он добавил, что инвестор обязуется благоустроить близлежащую территорию, в частности, сделать освещение на улице Генерала Маргелова и устроить тротуар вдоль улицы с организацией пешеходного перехода на выезде с заправки.

Разбитая дорога до мусорной площадки

Далее участники выезда переместились к контейнерной площадке во дворе домов №9 и №11 на улице Генерала Маргелова. Дорога до площадки незаасфальтирована, при большом количестве осадков на ней образуются лужи и грязь, ситуация сильно осложняется тем, что про дороге передвигается техника регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Пытаясь бороться с движением технике по дороге, инициативный житель дома №9 добился установки на дороге бетонного блока. Однако, как заметила директор ООО «13 квартал» Ольга Самсонова, других путей подъезда у «Мехуборки» нет. Машины продолжали ездить по данному участку, объезжая блок, и жители начали просить установить по соседству еще один, чтобы окончательно преградить путь большегрузам к контейнерной площадке.

В ответ Борис Елкин пообещал демонтировать блок в ближайшее время, а местных жителей призвал отказаться от подобной самодеятельности и при возникновении подобных вопросов обращаться в администрацию.

Вопросы есть и к самой площадке — из нее постоянно разлетается мусор, территорию зачастую подолгу не убирают. Однако выяснилось, что вскоре проблема должна решиться — площадку обновят и установят там закрытие контейнеры, смета на данные работы находится в разработке.

Местные жители и Ольга Самсонова при этом не отпустили тему движения по дороге автомобилей, в том числе регионального оператора: напротив контейнерной площадки находится детская площадка, она не огорожена и не освещена. Борис Елкин и Ольга Федорова пообещали взять эти вопросы в работу.

ТКО, магазины и школа

Затем группа представителей власти и общественности переместилась к контейнерной площадке у дома №32Б на улице Юбилейной. Как рассказала Ольга Самсонова, этой площадкой пользуются жители всех близлежащих домов, однако за вывоз мусора отвечает только одна управляющая компания - ООО «13 квартал». При этом дома, жильцы которых пользуются контейнерной площадкой, находятся в управлении и других компаний.

«Нужно или обязать другие управляющие компании поставить свои контейнерные площадки, или вывозить мусор с этой по графику. Почему вывозить мусор отсюда должны за счет только наших жителей?» - спросила Ольга Самсонова.

Вопрос с «управляйками» взяли в проработку.

Перемещаясь к следующей точке, Ольга Федорова и Борис Елкин обсудили две другие насущные проблемы микрорайона — необходимость школы и продуктовых магазинов. Говоря про магазины, Борис Елкин заметил, что при строительстве домов не было учтено размещение коммерческих помещений, в связи с чем сегодня и появилась такая сложность. Вопрос строительства школы также непростой. Небольшое пространство для нее имеется, однако дополнительные сложности состоят в том, что земля микрорайона принадлежит министерству обороны.

Говоря о благоустройстве территории бывшего лагеря «Шталаг-372», представители власти в очередной раз отметили, что этот вопрос было бы лучше решать за счет средств Минобороны, но, как подчеркнул Борис Елкин, для этого ведомство должно «сильно заинтересоваться» объектом. Ольга Федорова рассказала, что выносила этот вопрос при разговоре с губернатором.

Замкнутый круг

Вопрос о принадлежности земли стал проблемой и для жителей двора домов №7 на улице Майора Достовалова и №№8,10, 12 на улице Шестака. Местные жители подают заявки на участие в программах благоустройства, уже даже создали ТОС, однако для того, чтобы реализовать проект благоустройства или обновить детскую площадку, им необходимо получить согласие со стороны собственника территории — Минобороны. Ведомство этого согласия не дает, поэтому и получается замкнутый круг.

Однако, по словам Бориса Елкина, ситуация не такая безнадежная. По наблюдениям градоначальника, Минобороны идет навстречу Пскову. В качестве примера он привел ситуацию с передачей в муниципальную собственность подъездной дороги к новому учебно-лабораторному корпусу медицинского профиля Псковского государственного университета, который в настоящий момент строится неподалеку.

«Большой объем может смущать ведомство, когда мы просим отдать землю в собственность гектарами. Так что будем пытаться забирать ее небольшими кусочками. Тогда есть надежда, что Минобороны пойдет навстречу. Это наша проблема, проблема города. Эта земля необходима для жизни, поэтому ее нужно потихоньку перевести в городскую собственность», - отметил Борис Елкин.

Он также поделился планами в скором времени запустить на соседние улицы один из городских автобусов. Депутату Ольге Федоровой поручили выяснить предпочтения населения для определения наиболее подходящего маршрута автобуса.

Сортировка мусора, крысы и ремонт объектов

В завершение выезда представители власти в сопровождении местных жителей переместились во двор дома №1 на улице Майора Достовалова и дома № 38 на улице Юбилейной. Местные жители озвучили сразу несколько проблем, в частности, они рассказали о нашествии крыс — среди прочего, грызуны портят контейнеры для ТКО, а после никто не берется менять их на новые.

Борис Елкин отметил, что вопрос ответственности за замену испорченных контейнеров для ТКО сегодня решается в суде. Когда будет вынесено решение, заметил градоначальник, будет понятно, как дальше действовать в этой ситуации.

 

Также жители посетовали на сложность содержания детской и спортивной площадок во дворе дома. Однако градоначальник заметил, что выделять средства на ремонт элементов площадок непосредственно из бюджета города не предоставляется возможным, и предложил жителям проводить сбор средств с собственников.

Помимо этого, горожане заявили о готовности переходить на новый уровень сортировки мусора — с отдельным сбором не только пластика, но и батареек, и бумаги. Борис Елкин отметил, что условия для сортировки мусора находится в зоне ответственности регионального оператора, и что эта работа планомерно реализуется на территории всего Пскова.

По итогам выезда можно отметить, что жители озвучили десятки проблем, при этом порой предпочтения напрямую противоречат друг другу. Тем не менее на ряд вопросов уже найдены решения, что-то начали решать «на коленке» - например, вопрос с секцией светофора. Более сложные и долгоиграющие проекты взяты в проработку. В целом представители власти продемонстрировали открытость к диалогу и готовность решать проблемы жителей в рамках своих полномочий.

Ксения Иванова

Теги: #Гордума #псков #депутаты
Источник: Псковская Лента Новостей
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