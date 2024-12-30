Общество

Дмитрий Шахов: Старайтесь верить в чудеса — это делает человека моложе, счастливее и добрее

Жителей Псковской области с наступающим Новым годом поздравил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

«Вот уходит в историю високосный 2024 год. Год, который был наполнен разными событиями как в жизни нашей страны, нашей Псковской области, так и в мире», - отметил на своем официальном сайте псковский омбудсмен.

Важным общественно-политическим событием в стране, направленным на реализацию фундаментальных избирательных прав, были выборы главы государства, которые прошли на альтернативной основе, с соблюдением общепризнанных мировым сообществом демократических процедур и при обеспечении тайны голосования. Выборы показали высокую степень доверия президенту России Владимиру Путину, заметил Дмитрий Шахов.

«Наша область под руководством губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова продолжает своё поступательное социально-экономическое развитие несмотря на санкции недружественных государств, которые введены в отношении нашей страны. Конечно, многих жителей волнует и рост цен, и не совсем справедливое соотношение заработных плат по различным отраслям экономики, вопросы качества оказания медицинской помощи и деятельность управляющих компаний в сфере ЖКХ. Но руководство Псковской области делает всё возможное, чтобы обеспечить стабильность в нашем регионе, этому и будет способствовать областной бюджет на 2025 год, который сохранит все социальные обязательства власти перед нашими жителями. Всё это, безусловно, будет способствовать обеспечению социальных прав, в том числе поддержке семей с детьми и семей участников спецоперации на Украине», - продолжил уполномоченный.

Отдельно он обратился к участникам СВО и членам их семей: «В это непростое для страны время вы – непосредственные участники специальной военной операции – в том числе ценою своей жизни, исполняете свой священный долг перед Родиной, выполняя задачи, поставленные верховным главнокомандующим. Ваша миссия как участника спецоперации, которую в значительном большинстве вы выбрали добровольно, по зову души и сердца, и сегодня, и, уверен, в будущем будет одним из славных исторических этапов в жизни России. Уважение и почет ко всем тем, кто добросовестно и честно выполняет свой воинский долг, останется навечно в народной памяти и всегда будет поддерживаться государством».

«Самое непростое время сегодня и для семей, у которых любимый муж, отец, брат в составе Вооруженных Сил России участвуют в специальной военной операции на Украине, кто защищает границы нашего государства в Курской, Белгородской, Брянской и других приграничных областях. Низкий вам всем поклон, кто сохранил веру и умение ждать своего родного человека. Это сегодня особенно важно для тех семей, кто долгое время ждет весточки, кто в силу обстоятельств находится в плену и ждёт возвращения на Родину», - отметил Дмитрий Шахов.

Ежедневно институт уполномоченных по правам человека, рассматривая обращения и ведя личный приём граждан, не только чувствует те переживания, но и совместно с федеральными и региональными органами власти оказывает всю возможную помощь таким категориям семей, добавил он. 26 декабря президент России издал специальный указ о дополнительных социальных гарантиях членам таких семей, имеющим детей. Это еще раз подчеркивает то внимательное и чуткое отношение, которые проявляют органы власти в этой чувствительной сфере, заметил Дмитрий Шахов.

«Сегодня в Псковской области все семьи участников СВО охвачены вниманием и заботой органов власти под руководством губернатора региона Михаила Ведерникова. По нашей совместной работе с фондом защитников Отечества мы видим, что ни один из детей таких семей даже на новогодний праздник не остался без губернаторского подарка. Я уверен, что реализация социальных прав таких семей будет продолжена и в дальнейшем. По-другому и быть не должно», - подчеркнул уполномоченный.

Он поделал псковичам, чтобы наступающий 2025 год стал богат новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями, и чтобы все права и свободы людей неукоснительно соблюдались.

«Пусть сбудутся ваши заветные мечты, а в доме царят семейное благополучие и процветание, любовь и взаимопонимание родных и близких! Старайтесь верить в чудеса — это делает человека моложе, счастливее и добрее, а ведь это именно то, чего нам порой так не хватает в современной жизни», - заключил Дмитрий Шахов.