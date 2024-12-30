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Общество

Госдума рассмотрит проект о защите русского языка в приоритетном порядке

02.01.2025 20:35|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке. Нам необходимо беречь и развивать русский язык как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия», — отметил председатель Госдумы.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить законопроект о защите русского языка к рассмотрению в первом чтении.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ускорить рассмотрение инициативы, обеспечив ее доработку ко второму чтению, пишут РИА Новости

Инициативой предлагается защитить русский язык и существенно ограничить использование англицизмов и иностранных слов, прежде всего в публичном пространстве. Согласно проекту, вывески и надписи, в том числе информация о товаре и акциях, должны быть на русском языке. Также русский язык предлагается использовать в наименованиях жилых комплексов, поселков и микрорайонов.

Теги: #Госдума #русский язык
Источник: Псковская Лента Новостей
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