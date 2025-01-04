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Александр Козловский исполнил мечту юного псковича в рамках акции «Ёлка желаний»

04.01.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Мечту 9-летнего Андрея Бурцева из Пскова исполнил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Письмо с новогодним желанием мальчик оставил на региональной «Ёлке желаний». Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте». 

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Мальчик увлекается компьютерными играми, мечтает стать профессиональным поваром, блогером и путешественником. Желаю Андрею крепкого здоровья, отличных отметок и исполнения всего задуманного!» - написал Александр Козловский.

Также Александр Козловский исполнил новогоднее желание 10-летней Оли Щелчковой из Пскова.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Теги: #елка желаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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