Общество

Александр Козловский исполнил мечту юного псковича в рамках акции «Ёлка желаний»

Мечту 9-летнего Андрея Бурцева из Пскова исполнил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Письмо с новогодним желанием мальчик оставил на региональной «Ёлке желаний». Об этом депутат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Фото: Александр Козловский / «ВКонтакте»

«Мальчик увлекается компьютерными играми, мечтает стать профессиональным поваром, блогером и путешественником. Желаю Андрею крепкого здоровья, отличных отметок и исполнения всего задуманного!» - написал Александр Козловский.

Также Александр Козловский исполнил новогоднее желание 10-летней Оли Щелчковой из Пскова.