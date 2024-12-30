Александр Козловский исполнил новогоднее желание девочки из Пскова

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский исполнил новогоднее желание 10-летней Оли Щегловой из Пскова. Об этом депутат сообщил на своей странице ВКонтакте.
Фото: Александр Козловский/ ВКонтакте
В подарок Оля получила каркасный батут, который загадала ранее. О своей мечте девочка рассказала в письме на «Ёлке желаний» в Госдуме.
«Был рад исполнить желание ребенка в канун самого волшебного праздника. Желаю Оле крепкого здоровья и хороших оценок!»» - написал Александр Козловский.