Общество

Александр Козловский исполнил новогоднее желание девочки из Пскова

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский исполнил новогоднее желание 10-летней Оли Щегловой из Пскова. Об этом депутат сообщил на своей странице ВКонтакте.

Фото: Александр Козловский/ ВКонтакте

В подарок Оля получила каркасный батут, который загадала ранее. О своей мечте девочка рассказала в письме на «Ёлке желаний» в Госдуме.

«Был рад исполнить желание ребенка в канун самого волшебного праздника. Желаю Оле крепкого здоровья и хороших оценок!»» - написал Александр Козловский.