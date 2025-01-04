Общество

Пострадавшие на рабочем месте смогут получать выплаты и реабилитацию до завершения расследования

Работники, пострадавшие на рабочем месте, а также их семьи смогут получать страховые выплаты и приступать к ранней реабилитации без ожидания завершения расследования несчастных случаев. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале федерации независимых профсоюзов России.

Согласно новой редакции положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве, утвержденного приказом Минтруда России от 20 апреля 2022 года №223н, был дополнен актом расследования формы Н-1С.

Это нововведение предоставляет пострадавшим работникам или их семьям право на получение страховых выплат до окончания официального расследования.