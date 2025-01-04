Общество

Врач назвал допустимую порцию холодца

Порция холодца не должна превышать 150-200 граммов, а при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите лучше и вовсе отказаться от этой закуски, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Холодец — это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо, поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция — 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски. Например, при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря, холецистите», — рассказал Андрей Тяжельников.

По его словам, людям с ожирением следует готовить холодец из более диетических видов мяса, пишет РИА Новости.