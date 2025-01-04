Общество

Выдру за рождественским обедом удалось сфотографировать сотруднику «Михайловского»

Выдру, поймавшую себе рождественский обед в Сороти, близ мемориальной усадьбы «Тригорское» удалось заснять сотруднику Государственного Пушкинского заповедника Алексею Михайлову. Фотосессию удачливый фотоохотник, по обыкновению, разместил на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» под заголовком «Рождественская встреча».

Фото здесь и далее: Алексей Михайлов, музей-заповедник «Михайловское»

Кроме того, в объектив этого замечательного музейщика буквально за несколько дней, с начала наступившего года, попали и другие обитатели мемориального парка и его окрестностей: белка обыкновенная, самец снегиря, большой пёстрый дятел, уральская (длиннохвостая) неясыть, самец европейской косули, американская норка. Эту подборку Алексей Михайлов так и назвал: «Мир Тригорского». Подписчики и гости странички Алексея Михайлова отметили каждый снимок множеством сердечек-лайков и комментариями с выражениями благодарности: «Огромное спасибо за это путешествие к нашим незаметным друзьям» — или даже лёгкой зависти: «Мы сегодня гуляли по лесу и не видели никого. Алексей, такое ощущение, что они заговоренные, сами тебя находят и позируют».

Специально для Псковской Ленты Новостей в «Михайловском» пояснили, что по визуальным наблюдениям в музейных садах и парках обитает порядка двадцати видов млекопитающих (насекомоядные, хищные, парнокопытные, зайцеобразные, грызуны) и более ста тридцати видов птиц (поганкообразные, ржанкообразные, голубеобразные, кукушкообразные, совообразные, козодоеобразные, стрижеобразные, удодообразные, дятлообразные, воробьинообразные, проч., проч.). Есть здесь и пресмыкающиеся, и земноводные. Всех их — как многочисленных представителей местной фауны, так и растения — пушкиногорские музейщики считают одной из самых ценных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда то в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна и цитируя пушкинские строки, где упомянуты тот или иной пейзаж, те или иные птица или зверь.