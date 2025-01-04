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Общество

Правительство России утвердило концепцию борьбы с киберпреступностью

09.01.2025 13:16|ПсковКомментариев: 0

Правительство Российской Федерации сообщило об утверждении концепции государственной системы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Мошенники взломали аккаунты псковичей на «Госуслугах» под предлогом индексации пенсий : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Основными целями данной концепции являются защита государства и граждан от мошеннических действий, совершаемых с использованием цифровых технологий, разработка правовых и технических мер по противодействию таким преступлениям, а также создание специализированных подразделений для расследования подобных правонарушений.

«Согласно документу, одной из важных частей государственной системы должна стать специализированная цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между правоохранительными органами, Центральным банком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств и лиц, причастных к мошенническим действиям», - говорится в сообщении.

Там также указано, что концепцией предусматривается создание механизма оперативной приостановки операций с денежными средствами, использовавшимися в преступной деятельности, пишут РИА Новости.

«Еще одно направление работы – совершенствование уголовного законодательства, в котором должны появиться новые определения видов преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особое внимание в концепции уделено повышению уровня осведомленности граждан, в первую очередь пожилых, о методах мошенников и способах защиты от их действий», - подчеркивается в релизе кабмина.

Документ также предполагает утверждение на региональном и муниципальном уровнях целевые программы по профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий.

«План мероприятий по реализации концепции в шестимесячный срок поручено разработать МВД совместно с заинтересованными органами власти при участии Генпрокуратуры, Следственного комитета и Банка России», - заключили в кабмине.

Теги: #мошенники #киберпреступность #кибербезопасность
Источник: Псковская Лента Новостей
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