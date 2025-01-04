Общество

Работы по устройству Вечного огня в деревне Ершово Псковского района планируют завершить до Дня Победы

Работы по устройству Вечного огня в деревне Ершово Псковского района планируют завершить до Дня Победы. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Мы принимали участие в торжественном открытии мемориала Вечного огня в Острове. В этом году мы взяли на себя обязательства построить Вечный огонь в Ершово. Мы ждем благоприятных погодных условий, будем приводить комплекс надлежащее состояние. К Дню Победы успеем», – сказал Антон Дымов.

Он отметил, что Торжественное мероприятие по открытию Вечного огня в деревне Ершово планируют приурочить к 80-летию победы над немецко-фашистскими захватчиками.