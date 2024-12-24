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Общество

Стартовали работы по устройству Вечного огня в деревне Ершово Псковского района

26.12.2024 13:49|ПсковКомментариев: 0

В деревне Ершово Псковского района начались строительные работы для газификации нового Вечного огня на мемориале. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Как сообщил Антон Дымов, инициатива об установке нового Вечного огня поступила от главы Псковского района Натальи Федоровой и была одобрена генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым в рамках всероссийской программы «Храним огонь памяти».

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» уже приступили к строительству газопровода общей протяженностью 40 метров. Подготовлена проектная документация и получены все необходимые разрешения. Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» отметил, что для подведения газопровода к месту размещения Вечного огня используется специальная техника горизонтально-наклонного бурения, что позволяет минимизировать нарушения благоустройства методом «прокола».

 

«Все работы необходимо выполнить в кратчайшие сроки, чтобы в день 80-летия Великой Победы в деревне Ершово был зажжен Вечный огонь – символ вечной памяти и благодарности за подвиг наших предков!» - заключил Антон Дымов.

Теги: #вечный огонь
Источник: Псковская Лента Новостей
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