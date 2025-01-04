Общество

Мошенники пытались дозвониться до абонента МТС 13 тысяч раз

Самые настойчивые телефонные мошенники пытались дозвониться до одного и того человека - абонента МТС - почти 13 тысяч раз, атака длилась все январские праздники, сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Сервис "Защитник" от МТС выявил самых настойчивых мошенников на новогодних праздниках... Мошенники звонили абоненту МТС, проживающему в Республике Татарстан, 12 800 раз в течение всех новогодних праздников. Звонки проходили с разных номеров, и все они были заблокированы сервисом», - рассказал он.

Бийчук добавил, что всего в течение праздников сервис заблокировал 24 миллиона нежелательных звонков. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.