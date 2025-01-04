Общество

Центральные дороги чистят от снега в Куньинском районе

В Куньинском районе осуществляют уборку снега в связи с сильным снегопадом, сообщается в Telegram-канале главы района Олега Лебедева.

Фото: Олег Лебедев / Telegram

«В связи с обращениями некоторых граждан, сообщаю, что после вчерашнего снегопада дорожные службы сразу приступили к работе. Очистить одномоментно от снега все дороги невозможно! Поэтому сначала приводятся в порядок центральные дороги, которые связывают населенные пункты с районном центром и федеральной трассой М9, затем – внутри населенных пунктов»

Он добавил, что серьёзных проблем, вызванных снегопадом, в районе не наблюдается.

«Большое спасибо всем за понимание и огромное спасибо нашим дорожникам за оперативность! Напоминаю, что в случае возникновения проблем вы можете сделать заявку в Единой дежурно-диспетчерской службе района по телефону ☎️ (81149) 2-15-16 (круглосуточно)», - добавил Олег Лебедев.