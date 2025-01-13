Общество

Жители Пскова смогут принять участие в областном конкурсе проектов ТОС

Областной конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений пройдет с 24 января по 14 февраля. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своём Telegram-канале.

«Приём заявок стартует совсем скоро», – написал глава Пскова.

Победители получат на реализацию своих инициатив гранты в размере до 500 тысяч рублей.

В прошлом году псковские ТОСы привлекли более 2,6 млн рублей на создание красоты и комфорта на своих территориях. В этом году по решению губернатора Михаила Ведерникова бюджет конкурса составит 250 млн рублей.

Для подачи заявки необходимо:

заявление об участии в конкурсе,

документ о полномочиях представителя ТОС,

паспорт проекта.

Приём будет осуществляется по адресу: улица Некрасова, 26, кабинет 11, в рабочие дни.

Образцы документов можно найти на официальном сайте правительства Псковской области или обратиться по телефонам: 29-15-03, 29-15-13.