Общество

Десятиклассник из Пскова вышел в финал научного конкурса

Псковский школьник Тимофей Ковалев вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Наука. Территория героев». Список финалистов из разных регионов страны размещен на сайте конкурса.

Научно-популярный конкурс для школьников и студентов направлен на популяризацию сферы науки и технологий среди молодежи и подростков и освещение деятельности научных организаций и ученых. Он состоит из трех отборочных этапов, полуфинала и финала.

На первом этапе участники выполняли разные тестовые задания - квизы на тему космоса, авиации и самолетостроения, метрополитена и транспорта. Для участия предлагалось три направления: «Научный фан», «Научный интерес» и «Научные устремления».

Отметим, что Тимофей Ковалев учится в 10-м классе Псковского технического лицея. Школьник не первый раз становится призером престижных конкурсов для школьников и студентов. В этом году школьник стал призёром всероссийского конкурса «Научная вселенная». Также Тимофей стал единственным учащимся Псковской области, который прошёл отбор на участие в образовательной программе в центре «Океан», организатором которой является Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.